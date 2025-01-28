Тысячи россиян захотели поучаствовать в конкурсе соцархитекторов, который учредил Путин

За первые две недели после старта конкурса социальных архитекторов количество заявок достигло более четырех тысяч. Это в пять раз больше числа заявок, поступивших в первые сутки, сообщили в пресс-службе конкурса. Соревнование соцархитекторов, начавшееся 14 января, вызвало значительный интерес среди россиян.
«Конкурс был запущен 14 января. В первые же сутки поступило более 800 заявок на участие. За две недели их количество увеличилось в пять раз», — написали на сайте конкурса.
Управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев подчеркнул важность этого события. По его словам, такие статистические данные свидетельствуют о том, что конкурс в полной мере отвечает требованиям современности.
«Сегодня мы стоим у истоков нового направления в области социогуманитарных знаний. Интересно, что само понятие „социальные архитекторы“ появилось совсем недавно, а объединяет оно те практики и методики работы, которые в стране существуют уже несколько лет», — заявил Алиев.
Как отметил директор ЭИСИ, конкурс соцархитекторов ставит своей целью систематизацию обширного опыта в области социальной архитектуры, который был накоплен в стране. Это станет первым подобным мероприятием в истории России. Кроме того, он направлен на выявление наиболее успешных участников, работающих над подобными проектами.
Конкурс социальных архитекторов был инициирован в рамках поручения президента России Владимира Путина и является частью обширной программы по созданию системы социальных лифтов и поддержки талантов. Регистрация участников продолжится до 11 февраля 2025 года, для участия необходимо зарегистрироваться на официальном сайте конкурса.
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