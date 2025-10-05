Премьер Грузии заявил о попытке «Майдана» в Тбилиси в день выборов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Оппозиция попыталась устроить в Тбилиси «майдан» в день выборов
Оппозиция попыталась устроить в Тбилиси «майдан» в день выборов Фото:

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что партия Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» предприняла попытку устроить «Майдан» в стране. Он также заявил о попытке государственного переворота, организованной иностранными спецслужбами.

Кобахидзе отметил, что это уже пятая попытка организации «майдана» в Грузии за последние четыре года. Попытка свержения власти не удалась.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что партия Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» предприняла попытку устроить «Майдан» в стране. Он также заявил о попытке государственного переворота, организованной иностранными спецслужбами. Кобахидзе отметил, что это уже пятая попытка организации «майдана» в Грузии за последние четыре года. Попытка свержения власти не удалась.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...