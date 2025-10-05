Премьер Грузии заявил о попытке «Майдана» в Тбилиси в день выборов

Оппозиция попыталась устроить в Тбилиси «майдан» в день выборов
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что партия Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» предприняла попытку устроить «Майдан» в стране. Он также заявил о попытке государственного переворота, организованной иностранными спецслужбами.
Кобахидзе отметил, что это уже пятая попытка организации «майдана» в Грузии за последние четыре года. Попытка свержения власти не удалась.
