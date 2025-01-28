На месте работают сотрудники МЧС (архивное фото)
На Екатеринбургской кольцевой автодороге утром 29 января загорелся КАМАЗ, заблокировав движение транспорта. Спасатели уже начали тушить пожар, рассказал очевидец.
«Водитель вовремя вышел. Видимо, увидел задымление, вышел и вызвал пожарных. Буквально минут 5-10, и они уже подъехали», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова собеседника. ЧП случилось на трассе от Челябинского тракта в сторону Горного Щита.
URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу регионального ГУ МЧС. Ответ будет опубликован, как только поступит.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!