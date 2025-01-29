Средний размер взятки в Челябинской области за год вырос в полтора раза и составил 150 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.
«По итогам 2024 года на 11% увеличилось число направленных в суд лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие коррупционные преступления. Более чем в 3,5 раза увеличилось количество возбужденных уголовных дел в отношении должностных лиц, превысивших свои полномочия. На 52% возросло число установленных должностных лиц, совершивших хищение бюджетных средств, выделенных на социально-экономическое развитие области. А средний размер полученной взятки повысился в 1,5 раза и составил 150 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе главка.
В главке добавили, что коррупция проявляется не только в виде взяточничества, но и в виде злоупотребления и превышения чиновниками должностных полномочий. Они преследуют цель личного обогащения либо получение какой-либо нематериальной выгоды, например, незаконное продвижение по службе, «блат» для знакомых и родственников и так далее.
За получение или дачу взятки гражданам грозят штрафы до стократной суммы взятки или реальные сроки лишения свободы до 15 лет. Посредничество во взяточничестве наказывается шестидесятикратной суммой взятки или лишением свободы до семи лет. Мошенничество при освоении бюджетных средств наказывается лишением свободы на срок до 10 лет.
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