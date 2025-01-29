В Израиле объяснили, как «навсегда успокоить» Польшу

Размещение в Белоруссии российского комплекса «Орешник» может «навсегда успокоить» Польшу. Об этом рассказал бывший глава израильской спецслужбы «Натив», политолог Яков Кедми.
«Достаточно, что они (Белоруссия — прим. ред.) получили одну систему („Орешник“ — прим. ред.), чтобы успокоить Польшу навсегда. Заодно и ее сообщников», — заявил Кедми в интервью изданию Белта. Он отметил, что Белоруссия никогда не выдвигала претензий к своим соседям, в отличие от Польши, которая активно эскалирует напряженность в регионе.
В декабре президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой разместить на территории Белоруссии ракетные системы «Орешник». В ответ российский лидер указал на возможность оснащения союзного государства новейшими военными разработками России. Путин уточнил, что это могло бы реализоваться уже в 2025 году.
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