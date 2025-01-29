29 января 2025

В Израиле объяснили, как «навсегда успокоить» Польшу

Кедми: одна система «Орешник» в Белоруссии заставит успокоиться Польшу навсегда
© Служба новостей «URA.RU»
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Размещение «Орешника» Белоруссии успокоит Польшу, заявил Кедми
Размещение «Орешника» Белоруссии успокоит Польшу, заявил Кедми Фото:

Размещение в Белоруссии российского комплекса «Орешник» может «навсегда успокоить» Польшу. Об этом рассказал бывший глава израильской спецслужбы «Натив», политолог Яков Кедми.

«Достаточно, что они (Белоруссия — прим. ред.) получили одну систему („Орешник“ — прим. ред.), чтобы успокоить Польшу навсегда. Заодно и ее сообщников», — заявил Кедми в интервью изданию Белта. Он отметил, что Белоруссия никогда не выдвигала претензий к своим соседям, в отличие от Польши, которая активно эскалирует напряженность в регионе.

В декабре президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой разместить на территории Белоруссии ракетные системы «Орешник». В ответ российский лидер указал на возможность оснащения союзного государства новейшими военными разработками России. Путин уточнил, что это могло бы реализоваться уже в 2025 году.

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Размещение в Белоруссии российского комплекса «Орешник» может «навсегда успокоить» Польшу. Об этом рассказал бывший глава израильской спецслужбы «Натив», политолог Яков Кедми. «Достаточно, что они (Белоруссия — прим. ред.) получили одну систему („Орешник“ — прим. ред.), чтобы успокоить Польшу навсегда. Заодно и ее сообщников», — заявил Кедми в интервью изданию Белта. Он отметил, что Белоруссия никогда не выдвигала претензий к своим соседям, в отличие от Польши, которая активно эскалирует напряженность в регионе. В декабре президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой разместить на территории Белоруссии ракетные системы «Орешник». В ответ российский лидер указал на возможность оснащения союзного государства новейшими военными разработками России. Путин уточнил, что это могло бы реализоваться уже в 2025 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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