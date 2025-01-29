Где в Челябинске можно купить самые дешевые квартиры на вторичном рынке

В Челябинске по состоянию на декабрь 2024 года самое дешевое жилье на вторичке продается в Металлургическом районе по 84 тысячи рублей за квадрат. Также квартиры по бюджетной цене можно приобрести в Тракторозаводском и Ленинском районах. Об этом сообщили в пресс-службе АН «Этажи».
«В Челябинске в топ-3 районов с самым недорогим жильем на вторичном рынке входят квартиры, расположенные в Металлургическом, Тракторозаводском и Ленинском районах. Стоимость квартир там варьируется от 83 до 94 тысяч рублей за квадратный метр», — сообщили в пресс-службе.
При этом средняя цена квартир на вторичном рынке в Челябинске в декабре по сравнению с предыдущим месяцем снизилась лишь на 0,04% до 98 тысяч 500 рублей. После торга жилье в декабре продавалось по 91 тысяче рублей за квадрат. Средний предпродажный торг составил 8,44%.
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