29 января 2025

Где в Челябинске можно купить самые дешевые квартиры на вторичном рынке

Самое дешевое жилье на вторичном рынке в Челябинске продается на ЧМЗ
© Служба новостей «URA.RU»
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Самое дешевое жилье на вторичке продается на ЧМЗ по 84 тысячи рублей за квадрат
Самое дешевое жилье на вторичке продается на ЧМЗ по 84 тысячи рублей за квадрат Фото:

В Челябинске по состоянию на декабрь 2024 года самое дешевое жилье на вторичке продается в Металлургическом районе по 84 тысячи рублей за квадрат. Также квартиры по бюджетной цене можно приобрести в Тракторозаводском и Ленинском районах. Об этом сообщили в пресс-службе АН «Этажи».

«В Челябинске в топ-3 районов с самым недорогим жильем на вторичном рынке входят квартиры, расположенные в Металлургическом, Тракторозаводском и Ленинском районах. Стоимость квартир там варьируется от 83 до 94 тысяч рублей за квадратный метр», — сообщили в пресс-службе.

При этом средняя цена квартир на вторичном рынке в Челябинске в декабре по сравнению с предыдущим месяцем снизилась лишь на 0,04% до 98 тысяч 500 рублей. После торга жилье в декабре продавалось по 91 тысяче рублей за квадрат. Средний предпродажный торг составил 8,44%.

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В Челябинске по состоянию на декабрь 2024 года самое дешевое жилье на вторичке продается в Металлургическом районе по 84 тысячи рублей за квадрат. Также квартиры по бюджетной цене можно приобрести в Тракторозаводском и Ленинском районах. Об этом сообщили в пресс-службе АН «Этажи». «В Челябинске в топ-3 районов с самым недорогим жильем на вторичном рынке входят квартиры, расположенные в Металлургическом, Тракторозаводском и Ленинском районах. Стоимость квартир там варьируется от 83 до 94 тысяч рублей за квадратный метр», — сообщили в пресс-службе. При этом средняя цена квартир на вторичном рынке в Челябинске в декабре по сравнению с предыдущим месяцем снизилась лишь на 0,04% до 98 тысяч 500 рублей. После торга жилье в декабре продавалось по 91 тысяче рублей за квадрат. Средний предпродажный торг составил 8,44%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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