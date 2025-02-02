Офис «Единой России», который подожгли две пермячки, выставлен на продажу

В Перми выставили на продажу бывший офис регионального отделения «Единой России» на Плеханова, 12. Соответствующее объявление появилось на сайте Avito. Помещения площадью 366,1 кв. метров продаются за 43,9 млн рублей.
«Партия занимала офис на Плеханова почти 20 лет, но приняла решение о переезде в более просторную локацию. При этом мы сохраняем партнерские отношения с реготделением. Что касается помещения — это отличный вариант для бизнеса со своей парковкой. Уверен, оно вскоре найдет нового арендатора», — поделился с «Коммерсант Прикамье» пермский социолог Александр Нода, у которого партия арендует помещение.
Сейчас отделение партии в офисе не работает. Ночью 23 октября 2024 года в помещении произошел пожар. Были уничтожены документы, компьютерная-и оргтехника, мебель и часть гуманитарной помощи, которая готовилась к отправке в зону СВО. Подозреваемыми в поджоге стали родные мать и дочь из Гайн. Они были отправлены под домашний арест. После женщин отпустили, поставив ограничения на использование связи и интернета до окончания расследования.
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