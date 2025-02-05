05 февраля 2025

Челябинский машинист тепловоза признался в краже деталей и дизтоплива

© Служба новостей «URA.RU»
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Машинист продавал топливо и металл со своего тепловоза Фото:

Машинист тепловоза из Челябинска признался в краже дизтоплива и деталей поезда. Возбуждены сразу три уголовных дела, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по УрФО.

«Подозреваемый признался в содеянном. Общая сумма ущерба составила около 8 500 рублей», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе транспортной полиции рассказали, что машиниста на машине остановили вечером 14 января на территории одного из железнодорожных предприятий Челябинска. 47-летний машинист тепловоза вез шесть десятилитровых канистр с дизтопливом. В дежурной части он сознался, что слил горючку еще днем и хотел ее продать.

Также он рассказал, что 11 января собрал порядка 200 килограммов использованных деталей тепловоза и сдал их в металлолом. Возбуждено два уголовных дела по факту кражи дизельного топлива по части 3 статьи 30, части 1 статьи 158 УК РФ и одно за кражу деталей от тепловоза по части 1 статьи 158 УК РФ. Сейчас железнодорожник находится под подпиской о невыезде.

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Машинист тепловоза из Челябинска признался в краже дизтоплива и деталей поезда. Возбуждены сразу три уголовных дела, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по УрФО. «Подозреваемый признался в содеянном. Общая сумма ущерба составила около 8 500 рублей», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе транспортной полиции рассказали, что машиниста на машине остановили вечером 14 января на территории одного из железнодорожных предприятий Челябинска. 47-летний машинист тепловоза вез шесть десятилитровых канистр с дизтопливом. В дежурной части он сознался, что слил горючку еще днем и хотел ее продать. Также он рассказал, что 11 января собрал порядка 200 килограммов использованных деталей тепловоза и сдал их в металлолом. Возбуждено два уголовных дела по факту кражи дизельного топлива по части 3 статьи 30, части 1 статьи 158 УК РФ и одно за кражу деталей от тепловоза по части 1 статьи 158 УК РФ. Сейчас железнодорожник находится под подпиской о невыезде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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