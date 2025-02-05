Челябинский машинист тепловоза признался в краже деталей и дизтоплива

06 февраля 2025 в 11:13 Размер текста - 17 +

Машинист продавал топливо и металл со своего тепловоза Фото: Сергей Русанов © URA.RU Машинист тепловоза из Челябинска признался в краже дизтоплива и деталей поезда. Возбуждены сразу три уголовных дела, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по УрФО. «Подозреваемый признался в содеянном. Общая сумма ущерба составила около 8 500 рублей», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе транспортной полиции рассказали, что машиниста на машине остановили вечером 14 января на территории одного из железнодорожных предприятий Челябинска. 47-летний машинист тепловоза вез шесть десятилитровых канистр с дизтопливом. В дежурной части он сознался, что слил горючку еще днем и хотел ее продать. Также он рассказал, что 11 января собрал порядка 200 килограммов использованных деталей тепловоза и сдал их в металлолом. Возбуждено два уголовных дела по факту кражи дизельного топлива по части 3 статьи 30, части 1 статьи 158 УК РФ и одно за кражу деталей от тепловоза по части 1 статьи 158 УК РФ. Сейчас железнодорожник находится под подпиской о невыезде. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Машинист тепловоза из Челябинска признался в краже дизтоплива и деталей поезда. Возбуждены сразу три уголовных дела, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по УрФО. «Подозреваемый признался в содеянном. Общая сумма ущерба составила около 8 500 рублей», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе транспортной полиции рассказали, что машиниста на машине остановили вечером 14 января на территории одного из железнодорожных предприятий Челябинска. 47-летний машинист тепловоза вез шесть десятилитровых канистр с дизтопливом. В дежурной части он сознался, что слил горючку еще днем и хотел ее продать. Также он рассказал, что 11 января собрал порядка 200 килограммов использованных деталей тепловоза и сдал их в металлолом. Возбуждено два уголовных дела по факту кражи дизельного топлива по части 3 статьи 30, части 1 статьи 158 УК РФ и одно за кражу деталей от тепловоза по части 1 статьи 158 УК РФ. Сейчас железнодорожник находится под подпиской о невыезде.