В леса Златоуста (Челябинская область) теперь можно зайти по QR-коду. Как URA.RU рассказали в пресс-службе нацпарка «Таганай», таблички с шифрами появились в визит-центре учреждения на входе в лес.
«Регистрация стала еще быстрее. Теперь оформить разрешение на посещение национального парка можно самостоятельно. Для этого в визит-центре Центральной усадьбы установлены таблички с QR-кодом», — отметили URA.RU в нацпарке.
Туристам достаточно навести камеру смартфона на QR-код и указать необходимую информацию для входа и выхода из парка. Процедура регистрации включает указание количества туристов, даты посещения и контактной информации старшего группы. По словам сотрудников нацпарка, весь процесс занимает не более пяти минут. Чтобы не ожидать в очереди, через систему QR-кодов можно также оплатить парковку.
Для тех, кто предпочитает привычные способы регистрации, остались доступны заполнение формы на сайте нацпарка или обращение к администраторам в визит-центре. Визит-центры работают в трех локациях: на Центральной усадьбе, Семибратке и Черной скале. Пока QR-код есть только на одном из них. Если система будет востребована, в последующем таблички с шифрами появятся на остальных.
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