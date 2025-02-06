06 февраля 2025

В леса Златоуста разрешили входить по QR-коду. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Новый сервис сделает посещение нацпарка более удобным
Новый сервис сделает посещение нацпарка более удобным Фото:

В леса Златоуста (Челябинская область) теперь можно зайти по QR-коду. Как URA.RU рассказали в пресс-службе нацпарка «Таганай», таблички с шифрами появились в визит-центре учреждения на входе в лес.

«Регистрация стала еще быстрее. Теперь оформить разрешение на посещение национального парка можно самостоятельно. Для этого в визит-центре Центральной усадьбы установлены таблички с QR-кодом», — отметили URA.RU в нацпарке.

Туристам достаточно навести камеру смартфона на QR-код и указать необходимую информацию для входа и выхода из парка. Процедура регистрации включает указание количества туристов, даты посещения и контактной информации старшего группы. По словам сотрудников нацпарка, весь процесс занимает не более пяти минут. Чтобы не ожидать в очереди, через систему QR-кодов можно также оплатить парковку.

Для тех, кто предпочитает привычные способы регистрации, остались доступны заполнение формы на сайте нацпарка или обращение к администраторам в визит-центре. Визит-центры работают в трех локациях: на Центральной усадьбе, Семибратке и Черной скале. Пока QR-код есть только на одном из них. Если система будет востребована, в последующем таблички с шифрами появятся на остальных.

Табличка с QR-кодом появилась в визит-центре Центральной усадьбы
Табличка с QR-кодом появилась в визит-центре Центральной усадьбы
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Шифр переведет на форму, которую путешественники должны заполнить
Шифр переведет на форму, которую путешественники должны заполнить
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В леса Златоуста (Челябинская область) теперь можно зайти по QR-коду. Как URA.RU рассказали в пресс-службе нацпарка «Таганай», таблички с шифрами появились в визит-центре учреждения на входе в лес. «Регистрация стала еще быстрее. Теперь оформить разрешение на посещение национального парка можно самостоятельно. Для этого в визит-центре Центральной усадьбы установлены таблички с QR-кодом», — отметили URA.RU в нацпарке. Туристам достаточно навести камеру смартфона на QR-код и указать необходимую информацию для входа и выхода из парка. Процедура регистрации включает указание количества туристов, даты посещения и контактной информации старшего группы. По словам сотрудников нацпарка, весь процесс занимает не более пяти минут. Чтобы не ожидать в очереди, через систему QR-кодов можно также оплатить парковку. Для тех, кто предпочитает привычные способы регистрации, остались доступны заполнение формы на сайте нацпарка или обращение к администраторам в визит-центре. Визит-центры работают в трех локациях: на Центральной усадьбе, Семибратке и Черной скале. Пока QR-код есть только на одном из них. Если система будет востребована, в последующем таблички с шифрами появятся на остальных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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