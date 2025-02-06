Грязные трусы с прокладкой в постели и потолок на скотче: топ худших гостиниц Екатеринбурга

Екатеринбург и Свердловскую область в 2024 году посетили свыше 3 млн туристов. Однако не всем из них повезло поселиться в хороших гостиницах. Одним попадались номера с простыней, под которой прятались чужие грязные трусы, другим — шумные номера и тараканы. URA.RU собрало топ мест для отдыха в Екатеринбурге с одними из самых низких рейтингов. Редакция не утверждает, что данные отзывы — это истина в последней инстанции, обзор составлен на основе данных «2ГИС».
«A-Отель Лайнер»
Гостиница возле Кольцово заработала 184 оценки и рейтинг 2,9. Гости отмечают близость к аэропорту, чистоту в номере, шведский стол, но общая атмосфера некоторых смущает. А именно — ржавая вода, невозможность дозвониться до ресепшена и высокие цены. «Больше похоже на затухшую общагу, где почти все поломано. Даже туалетный набор не выдают», — говорит Алина. К слову, именно на этот отель жаловалась летом 2024 года многократная чемпионка мира Юлия Ефимова, которая прилетала в Екатеринбург на Кубок России по плаванию.
«Колосок»
Туристы отмечали, что в отеле их пугали белье, которое «будто от грязи липло к телу», запах плесени, темнота и санузел с треснутой раковиной. Самым любопытным комментарием, на взгляд людей, оказался отзыв следующего содержания: «Всю ночь я думала, что мне что-то мешает на постели, но проверять не стала. Утром заправляю кровать и вижу, что под простыней что-то есть, поднимаю ее и вот никогда не угадаете, что я там вижу… Чьи-то грязные трусы, ладно бы просто трусы, они были с грязной прокладкой», — поделилась Маргарита. Ее отзыв оценили четыре человека. Общий рейтинг у гостиницы — 2,5.
Smart Hotel KDO
У гостиницы есть как положительные, так и отрицательные отзывы, а рейтинг составил 2,4. Люди отмечают, что Smart Hotel KDO находится в удобном месте — внутри железнодорожного вокзала, но есть факторы, которые смущают. «Зловонный запах мочи встретит вас, когда вы даже до „ресепшена“ не дойдете. Что там внутри, страшно подумать», — говорит Марат. Другой постоялец тоже отмечал неприятные запахи: «Грязь, антисанитария, в номере воняет мочой и тухлятиной», еще один жаловался на шум. Несмотря на негативные комментарии, персонал гостиницы отвечает гостям и пытается урегулировать проблему.
«Милан»
Место собрало 12 отзывов и общий рейтинг 1,9. «Дети были все искусаны и как бы не клопами. Сбежали на следующий день. За две с лишним тысячи вас ждут номер с потолком на скотче, постельное рваное белье, душ сломанный — бежит со всех сторон, унитаз не смывающий», — говорит Умед. Люди говорят, что им неприятно ложиться на кровати и у них создается ощущение, что в номерах нет стен — настолько все слышно.
«Лайт»
Гостиничный комплекс получил от гостей города аналогичную оценку — 1,9. Многие постояльцы отмечают хамство и грубость персонала, наличие тараканов, запах канализации в номерах и отсутствие шумоизоляции. «Место очень отвратительное, ни окон, ни дверей, на ресепшене еще непонятный дядя сидит. Пол липкий, освещение плохое, заходишь в номер — конура 3 на 2. В СИЗО и то камера больше была», — пишет один из гостей.
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