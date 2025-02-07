Движение перекроют на 20 дней
Движение по улице Лесопарковой в Челябинске будет ограничено до конца февраля. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
«С 10 часов 9 февраля до 17 часов 28 февраля ограничивается движение транспорта по улице Лесопарковой в районе дома № 21. Проезд будет затруднен по крайней правой полосе по направлению к улице Сони Кривой», — сообщили в пресс-службе.
Причина ограничений — строительство сетей водоснабжения и водоотведения. Водителей просят водителей учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута.
Движение по Лесопарковой откроется с началом весны
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