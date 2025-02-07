До конца февраля ограничат движение на улице Лесопарковой в Челябинске. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Движение перекроют на 20 дней
Движение перекроют на 20 дней Фото:

Движение по улице Лесопарковой в Челябинске будет ограничено до конца февраля. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«С 10 часов 9 февраля до 17 часов 28 февраля ограничивается движение транспорта по улице Лесопарковой в районе дома № 21. Проезд будет затруднен по крайней правой полосе по направлению к улице Сони Кривой», — сообщили в пресс-службе.

Причина ограничений — строительство сетей водоснабжения и водоотведения. Водителей просят водителей учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута.

Движение по Лесопарковой откроется с началом весны
Движение по Лесопарковой откроется с началом весны
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Движение по улице Лесопарковой в Челябинске будет ограничено до конца февраля. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. «С 10 часов 9 февраля до 17 часов 28 февраля ограничивается движение транспорта по улице Лесопарковой в районе дома № 21. Проезд будет затруднен по крайней правой полосе по направлению к улице Сони Кривой», — сообщили в пресс-службе. Причина ограничений — строительство сетей водоснабжения и водоотведения. Водителей просят водителей учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...