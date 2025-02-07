В Челябинске в микрорайонах Парковый и Чурилово достроили два проблемных дома

В Челябинске в 2024 году достроили два проблемных дома, расположенных в микрорайонах Парковый и Чурилово. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Челябинской области.
«В 2024 году в Челябинске удалось достроить и ввести в эксплуатацию два проблемных дома. Это дом со строительным номером 3.18 в Чурилово и дом со строительным номером 13 в Парковом», — сообщили в ведомстве.
Кроме того, в 2024 году был достроен проблемный дом на Коммунистическом проспекте, 33 в Копейске. Девелоперов признали банкротами еще в 2015–2018 годах, и с 2020-го ответственность за сдачу этих трех зданий взял на себя фонд «Защита прав участников долевого строительства в Челябинской области».
Как отметил начальник управления развития жилищного строительства областного минстроя Антон Сартаков, при строительстве 20 многоквартирных домов, введенных в эксплуатацию в 2022–2024 годах, с гражданами заключено 2035 договоров участия в долевом строительстве. В отношении трех объектов наблюдательным советом «Фонда развития территории» было принято решение о выплате компенсаций. Деньги получили 1190 обманутых дольщиков.
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