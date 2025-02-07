В Челябинске в микрорайонах Парковый и Чурилово достроили два проблемных дома

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Проблемные дома достроили в 2024 году
Проблемные дома достроили в 2024 году Фото:

В Челябинске в 2024 году достроили два проблемных дома, расположенных в микрорайонах Парковый и Чурилово. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Челябинской области.

«В 2024 году в Челябинске удалось достроить и ввести в эксплуатацию два проблемных дома. Это дом со строительным номером 3.18 в Чурилово и дом со строительным номером 13 в Парковом», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, в 2024 году был достроен проблемный дом на Коммунистическом проспекте, 33 в Копейске. Девелоперов признали банкротами еще в 2015–2018 годах, и с 2020-го ответственность за сдачу этих трех зданий взял на себя фонд «Защита прав участников долевого строительства в Челябинской области».

Как отметил начальник управления развития жилищного строительства областного минстроя Антон Сартаков, при строительстве 20 многоквартирных домов, введенных в эксплуатацию в 2022–2024 годах, с гражданами заключено 2035 договоров участия в долевом строительстве. В отношении трех объектов наблюдательным советом «Фонда развития территории» было принято решение о выплате компенсаций. Деньги получили 1190 обманутых дольщиков.

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В Челябинске в 2024 году достроили два проблемных дома, расположенных в микрорайонах Парковый и Чурилово. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Челябинской области. «В 2024 году в Челябинске удалось достроить и ввести в эксплуатацию два проблемных дома. Это дом со строительным номером 3.18 в Чурилово и дом со строительным номером 13 в Парковом», — сообщили в ведомстве. Кроме того, в 2024 году был достроен проблемный дом на Коммунистическом проспекте, 33 в Копейске. Девелоперов признали банкротами еще в 2015–2018 годах, и с 2020-го ответственность за сдачу этих трех зданий взял на себя фонд «Защита прав участников долевого строительства в Челябинской области». Как отметил начальник управления развития жилищного строительства областного минстроя Антон Сартаков, при строительстве 20 многоквартирных домов, введенных в эксплуатацию в 2022–2024 годах, с гражданами заключено 2035 договоров участия в долевом строительстве. В отношении трех объектов наблюдательным советом «Фонда развития территории» было принято решение о выплате компенсаций. Деньги получили 1190 обманутых дольщиков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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