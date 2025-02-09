Боец ВС РФ в тылу ВСУ четыре дня ликвидировал противников

09 февраля 2025 в 10:38 Размер текста - 17 +

Российский военный четыре дня незаметно ликвидировал солдат ВСУ в их тылу Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Командир взвода штурмового подразделения сержант Василий Мастюгин провел четыре дня в тылу ВСУ, оставаясь незамеченным, и успешно уничтожал солдат противника во время операции по освобождению Дзержинска в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил командир штурмового отряда 132-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й армии группировки войск «Центр» подполковник Иван Шульга. Новость по теме Как освободили один из ключевых городов зоне СВО: чем важен Торецк «Штурмовой группе поступила задача выдвинуться на участок, где ей нужно было закрепиться. Группа перемещалась под нашим присмотром. В один момент сработал РЭБ (средство радиоэлектронной борьбы — прим. ред.) противника, у нас заглушили „птицу“, после чего группа продолжала движение», — заявил Шульга, его слова приводит ТАСС. Он уточнил, что Мастюгин смог выйти на связь только после восстановления связи. Затем командир оказался в тылу украинских войск, где планомерно уничтожал личный состав ВСУ. По словам командира отряда, Мастюгин оказался на украинских позициях, на расстоянии около 500 метров от линии фронта. Шульга рассказал, что он находился там примерно четыре дня. В моменты перемещения противника Мастюгин получал указания для корректировки огня и открывал огонь из стрелкового оружия, при этом противник не имел представления о том, откуда велась стрельба. Ранее сообщалось, что российские военнослужащие освободили город Дзержинск, известный также под украинским названием Торецк, ради обороны которого ВСУ стянули почти 40 тысяч военнослужащих в данный регион. С начала операции ВСУ понесли значительные потери: более 26 тысяч личного состава, что составляет свыше 70% от общего числа группировки украинской армии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Командир взвода штурмового подразделения сержант Василий Мастюгин провел четыре дня в тылу ВСУ, оставаясь незамеченным, и успешно уничтожал солдат противника во время операции по освобождению Дзержинска в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил командир штурмового отряда 132-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й армии группировки войск «Центр» подполковник Иван Шульга. «Штурмовой группе поступила задача выдвинуться на участок, где ей нужно было закрепиться. Группа перемещалась под нашим присмотром. В один момент сработал РЭБ (средство радиоэлектронной борьбы — прим. ред.) противника, у нас заглушили „птицу“, после чего группа продолжала движение», — заявил Шульга, его слова приводит ТАСС. Он уточнил, что Мастюгин смог выйти на связь только после восстановления связи. Затем командир оказался в тылу украинских войск, где планомерно уничтожал личный состав ВСУ. По словам командира отряда, Мастюгин оказался на украинских позициях, на расстоянии около 500 метров от линии фронта. Шульга рассказал, что он находился там примерно четыре дня. В моменты перемещения противника Мастюгин получал указания для корректировки огня и открывал огонь из стрелкового оружия, при этом противник не имел представления о том, откуда велась стрельба. Ранее сообщалось, что российские военнослужащие освободили город Дзержинск, известный также под украинским названием Торецк, ради обороны которого ВСУ стянули почти 40 тысяч военнослужащих в данный регион. С начала операции ВСУ понесли значительные потери: более 26 тысяч личного состава, что составляет свыше 70% от общего числа группировки украинской армии.