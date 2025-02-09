В селе Русское Поречное Курской области следственные действия по преступлениям украинских военных, которые расстреливали мирное население, затруднены из-за продолжающихся обстрелов. Об этом сообщил посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник.
«Эта территория (Русское Поречное — прим. URA.RU) подвергается ежедневным, если не ежечасным обстрелам. Поэтому ведение полноценных, спокойных следственных действий крайне затруднено», — добавил Мирошник в разговоре с РИА Новости.
По данным Минобороны РФ, после освобождения села Русское Поречное военнослужащими РФ были найдены тела мирных жителей, погибшие от рук украинских боевиков. Солдаты ВС РФ из группировки «Север» сообщали, что рядом с телами также был найден иностранный флаг.
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