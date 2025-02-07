Рядом со зверски убитыми мирными жителями в Русском Поречном найден иностранный флаг

В Курской области в селе Русское Поречное обнаружен грузинский флаг, который принадлежал наемникам из «Грузинского легиона» (признан в РФ террористической организацией и запрещен). Об этом сообщили военные группировки «Север».
«Грузинский флаг, принадлежащий воюющим на стороне ВСУ наемникам „Грузинского легиона“, найден в подвале с убитыми жителями...» — пишет РИА Новости со ссылкой на бойцов «Севера». Грузинский флаг был найден в подвале, где также обнаружили тела убитых местных жителей села.
Ранее Следственный комитет России установил участие ряда военнослужащих из 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ в убийствах 22 гражданских лиц в селе Русское Поречное. Среди погибших — восемь женщин, которые были изнасилованы украинскими бойцами. Подробнее о массовых убийствах мирных жителей в Курской области — в материале URA.RU.
*»Грузинский легион» признан в РФ террористической организацией и запрещен
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