Рядом со зверски убитыми мирными жителями в Русском Поречном найден иностранный флаг

В Курской области нашли грузинский флаг наемников из «Грузинского легиона»*
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В Русском Поречном нашли грузинский флаг
В Русском Поречном нашли грузинский флаг Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

В Курской области в селе Русское Поречное обнаружен грузинский флаг, который принадлежал наемникам из «Грузинского легиона» (признан в РФ террористической организацией и запрещен). Об этом сообщили военные группировки «Север».

«Грузинский флаг, принадлежащий воюющим на стороне ВСУ наемникам „Грузинского легиона“, найден в подвале с убитыми жителями...» — пишет РИА Новости со ссылкой на бойцов «Севера». Грузинский флаг был найден в подвале, где также обнаружили тела убитых местных жителей села.

Ранее Следственный комитет России установил участие ряда военнослужащих из 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ в убийствах 22 гражданских лиц в селе Русское Поречное. Среди погибших — восемь женщин, которые были изнасилованы украинскими бойцами. Подробнее о массовых убийствах мирных жителей в Курской области — в материале URA.RU.

*»Грузинский легион» признан в РФ террористической организацией и запрещен

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В Курской области в селе Русское Поречное обнаружен грузинский флаг, который принадлежал наемникам из «Грузинского легиона» (признан в РФ террористической организацией и запрещен). Об этом сообщили военные группировки «Север». «Грузинский флаг, принадлежащий воюющим на стороне ВСУ наемникам „Грузинского легиона“, найден в подвале с убитыми жителями...» — пишет РИА Новости со ссылкой на бойцов «Севера». Грузинский флаг был найден в подвале, где также обнаружили тела убитых местных жителей села. Ранее Следственный комитет России установил участие ряда военнослужащих из 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ в убийствах 22 гражданских лиц в селе Русское Поречное. Среди погибших — восемь женщин, которые были изнасилованы украинскими бойцами. Подробнее о массовых убийствах мирных жителей в Курской области — в материале URA.RU. *»Грузинский легион» признан в РФ террористической организацией и запрещен
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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