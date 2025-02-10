Суд в Екатеринбурге отправил в колонию челябинского радикала

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Суд назначил челябинцу пять с половиной лет колонии
Суд назначил челябинцу пять с половиной лет колонии Фото:

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге отправил на пять с половиной лет в колонию челябинского радикала, обвиненного в оправдании терроризма. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

«Мужчина признан виновным по ч.2 ст.205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей). Он приговорен к пяти с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.

Мужчина попал в поле зрения силовиков из-за своей активности в социальных сетях. Там он публиковал материалы, в которых оправдывал действия террористов. Теперь, помимо срока в колонии, ему запретили на два года заниматься администрированием сайтов и соцсетей.

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Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге отправил на пять с половиной лет в колонию челябинского радикала, обвиненного в оправдании терроризма. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального УФСБ. «Мужчина признан виновным по ч.2 ст.205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей). Он приговорен к пяти с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по Челябинской области. Мужчина попал в поле зрения силовиков из-за своей активности в социальных сетях. Там он публиковал материалы, в которых оправдывал действия террористов. Теперь, помимо срока в колонии, ему запретили на два года заниматься администрированием сайтов и соцсетей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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