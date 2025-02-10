В пермской «Хохловке» Масленицу будут сжигать под звон колоколов

В Пермском крае к празднованию Масленицы готовится архитектурно-этнографический музей «Хохловка». Кроме различных забав и сжигания чучел, здесь 2 марта будут звучать колокола.
«Каждый час будут звучать колокола на единственной сохранившейся в Прикамье шатровой колокольне. Гости праздника в „Хохловке“ услышат Благовест и Воскресный звон, а в самой колокольне участники студии духовных песнопений „Тишина“ будут знакомить со старинным пением по крюкам», — говорится на сайте министерства культуры Прикамья.
Кроме этого, для гостей в «Хохловке» подготовили массу развлечений. Можно будет покататься в санях, запряженных лошадьми или просто с горы; поучаствовать во взятии снежной крепости и снежковых боях; попробовать покорить масленичный столб. Традиционный ритуал сожжения чучела на территории музея проведут три раза.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!