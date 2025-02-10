10 февраля 2025

В пермской «Хохловке» Масленицу будут сжигать под звон колоколов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В «Хохловке» сожгут три чучела Масленицы
В «Хохловке» сожгут три чучела Масленицы Фото:

В Пермском крае к празднованию Масленицы готовится архитектурно-этнографический музей «Хохловка». Кроме различных забав и сжигания чучел, здесь 2 марта будут звучать колокола.

«Каждый час будут звучать колокола на единственной сохранившейся в Прикамье шатровой колокольне. Гости праздника в „Хохловке“ услышат Благовест и Воскресный звон, а в самой колокольне участники студии духовных песнопений „Тишина“ будут знакомить со старинным пением по крюкам», — говорится на сайте министерства культуры Прикамья.

Кроме этого, для гостей в «Хохловке» подготовили массу развлечений. Можно будет покататься в санях, запряженных лошадьми или просто с горы; поучаствовать во взятии снежной крепости и снежковых боях; попробовать покорить масленичный столб. Традиционный ритуал сожжения чучела на территории музея проведут три раза.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае к празднованию Масленицы готовится архитектурно-этнографический музей «Хохловка». Кроме различных забав и сжигания чучел, здесь 2 марта будут звучать колокола. «Каждый час будут звучать колокола на единственной сохранившейся в Прикамье шатровой колокольне. Гости праздника в „Хохловке“ услышат Благовест и Воскресный звон, а в самой колокольне участники студии духовных песнопений „Тишина“ будут знакомить со старинным пением по крюкам», — говорится на сайте министерства культуры Прикамья. Кроме этого, для гостей в «Хохловке» подготовили массу развлечений. Можно будет покататься в санях, запряженных лошадьми или просто с горы; поучаствовать во взятии снежной крепости и снежковых боях; попробовать покорить масленичный столб. Традиционный ритуал сожжения чучела на территории музея проведут три раза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...