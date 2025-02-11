В Кремле не поддержали новые правила сверхурочной работы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В АП не поддержали изменения в Трудовом кодексе
В АП не поддержали изменения в Трудовом кодексе Фото:

Администрация президента России выразила несогласие с законопроектом Минэкономразвития, который предлагает внести изменения в Трудовой кодекс для увеличения гибкости рынка труда. Среди его ключевых положений документа — увеличение лимитов по сверхурочному труду в два раза.

«В администрации президента не поддержали законопроект Минэкономразвития, направленный на повышение гибкости рынка труда», — передает РБК сообщение источника. По информации издания, Государственно-правовое управление президента (ГПУ) подготовило отрицательный отзыв на данный документ. Он был представлен на межведомственном совещании с участием представителей работодателей и профсоюзов в начале февраля.

Ключевые аспекты законопроекта включают увеличение лимитов по сверхурочной работе и изменение условий оплаты труда за сверхурочные часы. «Люди хотят работать больше, предприятия готовы больше платить», — аргументировал необходимость изменений глава Минэкономразвития Максим Решетников. Несмотря на поддержку законопроекта со стороны бизнеса и его разработку в установленном порядке, позиция ГПУ и администрации президента остается отрицательной. Процесс согласования продолжается, включая обсуждение с ключевыми стейкхолдерами на межведомственных платформах.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Администрация президента России выразила несогласие с законопроектом Минэкономразвития, который предлагает внести изменения в Трудовой кодекс для увеличения гибкости рынка труда. Среди его ключевых положений документа — увеличение лимитов по сверхурочному труду в два раза. «В администрации президента не поддержали законопроект Минэкономразвития, направленный на повышение гибкости рынка труда», — передает РБК сообщение источника. По информации издания, Государственно-правовое управление президента (ГПУ) подготовило отрицательный отзыв на данный документ. Он был представлен на межведомственном совещании с участием представителей работодателей и профсоюзов в начале февраля. Ключевые аспекты законопроекта включают увеличение лимитов по сверхурочной работе и изменение условий оплаты труда за сверхурочные часы. «Люди хотят работать больше, предприятия готовы больше платить», — аргументировал необходимость изменений глава Минэкономразвития Максим Решетников. Несмотря на поддержку законопроекта со стороны бизнеса и его разработку в установленном порядке, позиция ГПУ и администрации президента остается отрицательной. Процесс согласования продолжается, включая обсуждение с ключевыми стейкхолдерами на межведомственных платформах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...