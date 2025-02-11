В Кремле не поддержали новые правила сверхурочной работы

Администрация президента России выразила несогласие с законопроектом Минэкономразвития, который предлагает внести изменения в Трудовой кодекс для увеличения гибкости рынка труда. Среди его ключевых положений документа — увеличение лимитов по сверхурочному труду в два раза.
«В администрации президента не поддержали законопроект Минэкономразвития, направленный на повышение гибкости рынка труда», — передает РБК сообщение источника. По информации издания, Государственно-правовое управление президента (ГПУ) подготовило отрицательный отзыв на данный документ. Он был представлен на межведомственном совещании с участием представителей работодателей и профсоюзов в начале февраля.
Ключевые аспекты законопроекта включают увеличение лимитов по сверхурочной работе и изменение условий оплаты труда за сверхурочные часы. «Люди хотят работать больше, предприятия готовы больше платить», — аргументировал необходимость изменений глава Минэкономразвития Максим Решетников. Несмотря на поддержку законопроекта со стороны бизнеса и его разработку в установленном порядке, позиция ГПУ и администрации президента остается отрицательной. Процесс согласования продолжается, включая обсуждение с ключевыми стейкхолдерами на межведомственных платформах.
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