Челябинское молоко не проверили на разрушающие скелет антибиотики

Молоко и ряженку производителя из Челябинской области оставили без проверки на превышение разрушающих скелет антибиотиков. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, продукция не проверялась на содержание потенциально опасных лекарственных веществ.
«Должны проводиться лабораторные исследования, которые определяют допустимые уровни содержания потенциально опасных лекарственных веществ. Среди них есть левомицетин, тетрациклиновая группа, стрептомицин, пенициллин. Предприятие же указало только результаты микробиологических исследований, отсутствие микотоксинов и токсичных элементов», — отметили URA.RU в Россельхознадзоре.
Не получив полного спектра анализов, компания оформила декларации о соответствии. В результате выявленных нарушений документы инспекторы надзорного ведомства признали недействительными, предприятие получило предостережение. Теперь производителю предстоит провести полные исследования и заново подтвердить безопасность своей продукции.
Специалисты отмечают, что накопление тетрациклина в организме может серьезно подорвать здоровье. Последствия могут сказаться на формировании костной ткани и зубов. Левомицетин может негативно влиять на кроветворную систему. Другие лекарства в повышенных дозах также могут быть опасными.
Чтобы не наткнуться на вредную продукцию, в Роспотребнадзоре посоветовали выбирать продукты с меньшими сроками годности. Также поможет частое употребление антиоксидантов. Иногда термическая обработка и замораживание пищи также позволяют снизить содержание антибиотиков.
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