11 февраля 2025

С Днем влюбленных треками из блокбастеров пермяков поздравит оркестр волынщиков. Видео

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Волынки и барабаны зазвучат в филармонии (архивное фото)
Волынки и барабаны зазвучат в филармонии (архивное фото) Фото:

Накануне Дня влюбленных уже по традиции в Перми выступит оркестр волынщиков City Pipes. В этом году музыканты представят программу из саундтреков к известным фильмам.

В этот раз в Большом зале филармонии звуки шотландских волынок и барабанов перенесут нас в увлекательный мир кино, наполненный яркими событиями, легендами и захватывающими приключениями. Прозвучит музыка из таких знаменитых фильмов, как «Властелин колец», «Игра престолов», «Звездные войны», «Пираты Карибского моря»», — сообщает в соцсети «ВКонтакте» Пермская краевая филармония.

Оркестр волынщиков City Pipes из Москвы каждый год дает в Перми концерты 13 февраля — перед Днем влюбленных. В их репертуаре музыка самых различных направлений: рок, классика, джаз.

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Накануне Дня влюбленных уже по традиции в Перми выступит оркестр волынщиков City Pipes. В этом году музыканты представят программу из саундтреков к известным фильмам. В этот раз в Большом зале филармонии звуки шотландских волынок и барабанов перенесут нас в увлекательный мир кино, наполненный яркими событиями, легендами и захватывающими приключениями. Прозвучит музыка из таких знаменитых фильмов, как «Властелин колец», «Игра престолов», «Звездные войны», «Пираты Карибского моря»», — сообщает в соцсети «ВКонтакте» Пермская краевая филармония. Оркестр волынщиков City Pipes из Москвы каждый год дает в Перми концерты 13 февраля — перед Днем влюбленных. В их репертуаре музыка самых различных направлений: рок, классика, джаз.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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