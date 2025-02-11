Накануне Дня влюбленных уже по традиции в Перми выступит оркестр волынщиков City Pipes. В этом году музыканты представят программу из саундтреков к известным фильмам.
В этот раз в Большом зале филармонии звуки шотландских волынок и барабанов перенесут нас в увлекательный мир кино, наполненный яркими событиями, легендами и захватывающими приключениями. Прозвучит музыка из таких знаменитых фильмов, как «Властелин колец», «Игра престолов», «Звездные войны», «Пираты Карибского моря»», — сообщает в соцсети «ВКонтакте» Пермская краевая филармония.
Оркестр волынщиков City Pipes из Москвы каждый год дает в Перми концерты 13 февраля — перед Днем влюбленных. В их репертуаре музыка самых различных направлений: рок, классика, джаз.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!