Мама пропавшего служащего военного института, которого ищут третий месяц, рассказала о сыне

В Перми третий месяц ищут пропавшего служащего военного института
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Пропавшего ищут с декабря
Пропавшего ищут с декабря Фото:

В Перми с декабря 2024 года идут поиски Алексея Кузьмина. Он служил в Пермском военном институте. В ночь на 11 декабря молодой человек перестал отвечать на звонки и исчез.

«Сын пропал вечером 10 декабря. В 18:30 он ушел в увольнение. Вышел с КПП вместе с бывшими однокурсниками, но не поехал вместе с ними на автобусе, а решил прогуляться пешком», — рассказала мама Алексея Наталья Кузьмина 59.ru.

Она добавила, что сын снимал вместе с сослуживцами квартиру на улице Гайвинская. В тот вечер он дома так и не появился. Приятели начали звонить Алексею, но трубку никто не взял. Затем у них был забронирован стол в ночном клубе, и ребята поехали туда. По словам Натальи, компания ввязалась в драку. Женщина подозревает, что с ее сын мог быть с ними и исчезнуть уже после похода в бар.

Наталья добавила, что осенью 2024 года сын решил бросить военный институт. Ему не понравилась специализация. Он отчислился 29 ноября, а 9 декабря заключил контракт. В этот день женщина последний раз общалась по телефону с сыном. По ее словам, он был счастлив.

Ранее URA.RU рассказало, что волонтеры организовали поиски Кузьмина. Последний раз его видели в Орджоникидзевском районе.

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В Перми с декабря 2024 года идут поиски Алексея Кузьмина. Он служил в Пермском военном институте. В ночь на 11 декабря молодой человек перестал отвечать на звонки и исчез. «Сын пропал вечером 10 декабря. В 18:30 он ушел в увольнение. Вышел с КПП вместе с бывшими однокурсниками, но не поехал вместе с ними на автобусе, а решил прогуляться пешком», — рассказала мама Алексея Наталья Кузьмина 59.ru. Она добавила, что сын снимал вместе с сослуживцами квартиру на улице Гайвинская. В тот вечер он дома так и не появился. Приятели начали звонить Алексею, но трубку никто не взял. Затем у них был забронирован стол в ночном клубе, и ребята поехали туда. По словам Натальи, компания ввязалась в драку. Женщина подозревает, что с ее сын мог быть с ними и исчезнуть уже после похода в бар. Наталья добавила, что осенью 2024 года сын решил бросить военный институт. Ему не понравилась специализация. Он отчислился 29 ноября, а 9 декабря заключил контракт. В этот день женщина последний раз общалась по телефону с сыном. По ее словам, он был счастлив. Ранее URA.RU рассказало, что волонтеры организовали поиски Кузьмина. Последний раз его видели в Орджоникидзевском районе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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