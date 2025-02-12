Мама пропавшего служащего военного института, которого ищут третий месяц, рассказала о сыне

В Перми с декабря 2024 года идут поиски Алексея Кузьмина. Он служил в Пермском военном институте. В ночь на 11 декабря молодой человек перестал отвечать на звонки и исчез.
«Сын пропал вечером 10 декабря. В 18:30 он ушел в увольнение. Вышел с КПП вместе с бывшими однокурсниками, но не поехал вместе с ними на автобусе, а решил прогуляться пешком», — рассказала мама Алексея Наталья Кузьмина 59.ru.
Она добавила, что сын снимал вместе с сослуживцами квартиру на улице Гайвинская. В тот вечер он дома так и не появился. Приятели начали звонить Алексею, но трубку никто не взял. Затем у них был забронирован стол в ночном клубе, и ребята поехали туда. По словам Натальи, компания ввязалась в драку. Женщина подозревает, что с ее сын мог быть с ними и исчезнуть уже после похода в бар.
Наталья добавила, что осенью 2024 года сын решил бросить военный институт. Ему не понравилась специализация. Он отчислился 29 ноября, а 9 декабря заключил контракт. В этот день женщина последний раз общалась по телефону с сыном. По ее словам, он был счастлив.
Ранее URA.RU рассказало, что волонтеры организовали поиски Кузьмина. Последний раз его видели в Орджоникидзевском районе.
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