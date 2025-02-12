Челябинские семьи в 2024 году стали массово покупать загородную недвижимость. Скрин

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В Челябинской области на долю ИЖС пришлось 54% выданных ипотек
В Челябинской области на долю ИЖС пришлось 54% выданных ипотек Фото:

В Челябинской области 54% ипотечных займов, выданных в 2024 году, пришлось на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), приобретаемое в пригороде. При этом во второй половине года челябинцы взяли на 15% меньше ипотечных займов по сравнению с первым полугодием. Об этом сообщается на сайте о недвижимости.

«В 2024 году ЦБ впервые стал отдельно вести статистику по кредитованию сделок с объектами загородной недвижимости. В Челябинской области в 2024 году 54% выдач ипотек пришлось на частные дома», — сообщается на сайте «Циан для профи».

Как отмечается на сайте, чаще всего ипотечные займы на загородную недвижимость брали в Московской области (83%), Башкортостане (72%), Краснодарском крае (59%). Потенциал роста таких программ «вширь» сохраняется. При этом стоит учесть, что ужесточение семейной программы в июле 2024 снизило объемы кредитования по всей России. Спад составил 30%, и тренд на снижение пока не преодолен.

В Челябинске во втором полугодии 2024 года было выдано на 15% меньше ипотечных замов, чем в первом
В Челябинске во втором полугодии 2024 года было выдано на 15% меньше ипотечных замов, чем в первом
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В Челябинской области 54% ипотечных займов, выданных в 2024 году, пришлось на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), приобретаемое в пригороде. При этом во второй половине года челябинцы взяли на 15% меньше ипотечных займов по сравнению с первым полугодием. Об этом сообщается на сайте о недвижимости. «В 2024 году ЦБ впервые стал отдельно вести статистику по кредитованию сделок с объектами загородной недвижимости. В Челябинской области в 2024 году 54% выдач ипотек пришлось на частные дома», — сообщается на сайте «Циан для профи». Как отмечается на сайте, чаще всего ипотечные займы на загородную недвижимость брали в Московской области (83%), Башкортостане (72%), Краснодарском крае (59%). Потенциал роста таких программ «вширь» сохраняется. При этом стоит учесть, что ужесточение семейной программы в июле 2024 снизило объемы кредитования по всей России. Спад составил 30%, и тренд на снижение пока не преодолен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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