В Челябинской области 54% ипотечных займов, выданных в 2024 году, пришлось на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), приобретаемое в пригороде. При этом во второй половине года челябинцы взяли на 15% меньше ипотечных займов по сравнению с первым полугодием. Об этом сообщается на сайте о недвижимости.
«В 2024 году ЦБ впервые стал отдельно вести статистику по кредитованию сделок с объектами загородной недвижимости. В Челябинской области в 2024 году 54% выдач ипотек пришлось на частные дома», — сообщается на сайте «Циан для профи».
Как отмечается на сайте, чаще всего ипотечные займы на загородную недвижимость брали в Московской области (83%), Башкортостане (72%), Краснодарском крае (59%). Потенциал роста таких программ «вширь» сохраняется. При этом стоит учесть, что ужесточение семейной программы в июле 2024 снизило объемы кредитования по всей России. Спад составил 30%, и тренд на снижение пока не преодолен.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!