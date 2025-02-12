В Перми в этом году высадят не менее тысячи деревьев

Пермские муниципальные питомники «Архиерейка» и «Хмели» готовят к новому сезону озеленения более тысячи деревьев для посадки в городе. В ходе подготовки к весенней и осенней кампаниям, сотрудники МКУ «Горзеленстрой» ухаживают за растениями, обеспечивая их сохранность и жизнеспособность зимой.
«Зимой уход за растениями в питомниках становится особенно важным и трудоёмким процессом. Сотрудники питомников проводят сезонные работы по уплотнению снега между рядов саженцев. В этом году планируется увеличить долю хвойных деревьев и высадить саженцы-крупномеры лиственницы, сосны и ели» — рассказал мэр Перми Эдуард Соснин в своем telegram-канале.
В рамках озеленения Перми запланирован новый проект «Гостевой маршрут», который пройдет от Гамовского тракта до Дворца культуры железнодорожников. Весной на этом маршруте начнутся работы по благоустройству, включая замену старых деревьев на новые и улучшение общего состояния территории.
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