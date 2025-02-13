Юрист рассказала, какие пенсионеры теряют льготы на оплату ЖКУ

Пенсионеры, имеющие банковские вклады, могут лишиться права на получение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Об этом сообщила старший управляющий партнер юридической компании PG Partners, в интервью агентству «Прайм» Полина Гусятникова.
«Не все [пенсионеры] знают о том, что наличие банковского вклада может лишить их возможности претендовать на выплату. Дело в том, что сам банковский вклад не учитывается как доход, а вот проценты по нему — да», — объяснила Гусятникова агентству «Прайм».
Юрист пояснила, что в России принцип предоставления субсидий на оплату ЖКУ основан на процентном соотношении расходов на коммунальные услуги к общему семейному бюджету. Нормативы могут отличаться в разных регионах, и если расходы превышают установленный процент, гражданин имеет право на субсидию. Однако процентные доходы с банковских вкладов могут повлиять на эту возможность, увеличивая общий доход и, как следствие, снижая шансы на льготы.
По словам Гусятниковой, такая система существует для того, чтобы социальные выплаты получали только те, кто действительно в этом нуждается. Ранее в Госдуме предложили ввести единый федеральный подход к предоставлению льгот на оплату счетов для многодетных семей по всей России. Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов предложил единую скидку на ЖКУ в 50%.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.