Жена водителя мэра отказалась возглавить Березовский

Как и анонсировало URA.RU, чиновница березовской администрации Юлия Маслакова, супруга личного водителя действующего мэра Евгения Писцова, не стала принимать присягу после победы в конкурсе на пост главы города. Эту информацию URA.RU подтвердил близкий к местной администрации источник.
«Теперь будет объявлен новый конкурс. Решение об этом дума может принять уже со следующей недели», — пояснил собеседник. На время, пока не будет избран новый мэр, городом так и будет управлять Писцов, которого поддерживают областные власти.
Выборы стартовали в сентябре 2024 года и переносились дважды. Все из-за того, что у команды губернатора не получилось договориться с депутатами о поддержке Писцова. Маслакова изначально была техническим кандидатом. Все подробности затянувшегося политического противостояния — в сюжете URA.RU.
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