Жена водителя мэра отказалась возглавить Березовский

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Юлия Маслакова изначально была техническим кандидатом
Юлия Маслакова изначально была техническим кандидатом Фото:

Как и анонсировало URA.RU, чиновница березовской администрации Юлия Маслакова, супруга личного водителя действующего мэра Евгения Писцова, не стала принимать присягу после победы в конкурсе на пост главы города. Эту информацию URA.RU подтвердил близкий к местной администрации источник.

«Теперь будет объявлен новый конкурс. Решение об этом дума может принять уже со следующей недели», — пояснил собеседник. На время, пока не будет избран новый мэр, городом так и будет управлять Писцов, которого поддерживают областные власти.

Выборы стартовали в сентябре 2024 года и переносились дважды. Все из-за того, что у команды губернатора не получилось договориться с депутатами о поддержке Писцова. Маслакова изначально была техническим кандидатом. Все подробности затянувшегося политического противостояния — в сюжете URA.RU.

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Как и анонсировало URA.RU, чиновница березовской администрации Юлия Маслакова, супруга личного водителя действующего мэра Евгения Писцова, не стала принимать присягу после победы в конкурсе на пост главы города. Эту информацию URA.RU подтвердил близкий к местной администрации источник. «Теперь будет объявлен новый конкурс. Решение об этом дума может принять уже со следующей недели», — пояснил собеседник. На время, пока не будет избран новый мэр, городом так и будет управлять Писцов, которого поддерживают областные власти. Выборы стартовали в сентябре 2024 года и переносились дважды. Все из-за того, что у команды губернатора не получилось договориться с депутатами о поддержке Писцова. Маслакова изначально была техническим кандидатом. Все подробности затянувшегося политического противостояния — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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