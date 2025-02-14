Туск объявил о депортации россиянина по подозрению в диверсиях

Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о депортации из Боснии и Герцеговины в Польшу россиянина, подозреваемого в якобы координации диверсий против Варшавы и ее союзников. Подозреваемый был арестован в Боснии и Герцеговине.
«Россиянин, подозреваемый в координации диверсионных актов, направленных против Польши, США и других союзников, скрывавшийся в Боснии и Герцеговине, был депортирован в Польшу. Далее его арестовали по решению суда», — написал Туск в соцсети Х.
Ситуация с задержаниями по подозрению в шпионаже и диверсиях на Западе не является уникальной. В последнее время участились случаи задержания и судебных процессов против граждан России, обвиняемых в шпионаже и подготовке к диверсиям. Например, в конце 2024 года генпрокуратура Германии обвинила трех мужчин, имеющих гражданство ФРГ и России, в шпионаже в пользу РФ.
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