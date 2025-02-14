Туск объявил о депортации россиянина по подозрению в диверсиях

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Дональд Туск объявил о депортации россиянина в Польшу из Боснии и Герцеговины
Дональд Туск объявил о депортации россиянина в Польшу из Боснии и Герцеговины Фото:

Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о депортации из Боснии и Герцеговины в Польшу россиянина, подозреваемого в якобы координации диверсий против Варшавы и ее союзников. Подозреваемый был арестован в Боснии и Герцеговине.

«Россиянин, подозреваемый в координации диверсионных актов, направленных против Польши, США и других союзников, скрывавшийся в Боснии и Герцеговине, был депортирован в Польшу. Далее его арестовали по решению суда», — написал Туск в соцсети Х.

Ситуация с задержаниями по подозрению в шпионаже и диверсиях на Западе не является уникальной. В последнее время участились случаи задержания и судебных процессов против граждан России, обвиняемых в шпионаже и подготовке к диверсиям. Например, в конце 2024 года генпрокуратура Германии обвинила трех мужчин, имеющих гражданство ФРГ и России, в шпионаже в пользу РФ.

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Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о депортации из Боснии и Герцеговины в Польшу россиянина, подозреваемого в якобы координации диверсий против Варшавы и ее союзников. Подозреваемый был арестован в Боснии и Герцеговине. «Россиянин, подозреваемый в координации диверсионных актов, направленных против Польши, США и других союзников, скрывавшийся в Боснии и Герцеговине, был депортирован в Польшу. Далее его арестовали по решению суда», — написал Туск в соцсети Х. Ситуация с задержаниями по подозрению в шпионаже и диверсиях на Западе не является уникальной. В последнее время участились случаи задержания и судебных процессов против граждан России, обвиняемых в шпионаже и подготовке к диверсиям. Например, в конце 2024 года генпрокуратура Германии обвинила трех мужчин, имеющих гражданство ФРГ и России, в шпионаже в пользу РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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