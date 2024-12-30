Генпрокуратура Германии предъявила троим обвинение в шпионаже в пользу России

Генпрокуратура Германии обвинила трех мужчин, имеющих гражданство ФРГ и России, в шпионаже в пользу РФ. Согласно пресс-релизу ведомства, один из них, Дитер С ., также обвиняется в подготовке диверсий на территории Германии.
«Федеральная прокуратура предъявила обвинения гражданам Германии и России перед Сенатом государственной безопасности Высшего земельного суда Мюнхена. <...> Обвиняемые Дитер С ., Александр Дж и Алекс Д.», — отмечается на официальном сайте генпрокуратуры.
По версии следствия Дитер С . был ранее участником конфликта в Донбассе. Следователи считают, что тот также был готов к совершению поджогов и подрывов инфраструктуры, которая используется для оказания военной помощи Украине. Обвинения граждан касаются не только шпионажа, но и подготовки к совершению других серьезных преступлений, включая поджоги и взрывы. По словам прокуратуры, имеются «достаточные подозрения», что обвиняемые шпионили в пользу России.
Ранее сообщалось о задержании в Польше российского хоккеиста Максима Сергеева. Спустя время его приговорили к двум годам и 11 месяцам тюрьмы «за шпионаж», а также оштрафовали на 1220 евро.
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