В Газе остается еще один российский заложник

Российские дипломаты активно занимаются освобождением уроженца Донбасса Максима Харкина, который продолжает находиться в заложниках в секторе Газа. Об этом сообщает глава дипломатического представительства РФ в Катаре Дмитрий Догадкин.
«В Газе остается уроженец Донбасса Максим Харкин, близкие родственники которого имеют гражданство Российской Федерации. Российские дипломаты прикладывают все возможные усилия для его скорейшего освобождения», — заявил Дмитрий Догадкин в беседе с ТАСС. По его словам, освобождение Харкина является приоритетной задачей для российских властей.
Посол также подчеркнул необходимость соблюдения всех сторонами конфликта условий мирного соглашения, включая прекращение огня, обмен пленными и обеспечение доступа гуманитарной помощи в Газу. Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС было достигнуто 15 января, оно продлится 42 дня. Его обязательным условием является выдача всех заложников.
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