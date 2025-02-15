В Газе остается еще один российский заложник

Дипломаты работают над освобождением из плена ХАМАС уроженца Донбасса
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Уроженец Донбасса остается в заложниках, дипломаты из РФ работают над его освобождением
Уроженец Донбасса остается в заложниках, дипломаты из РФ работают над его освобождением Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Российские дипломаты активно занимаются освобождением уроженца Донбасса Максима Харкина, который продолжает находиться в заложниках в секторе Газа. Об этом сообщает глава дипломатического представительства РФ в Катаре Дмитрий Догадкин.

«В Газе остается уроженец Донбасса Максим Харкин, близкие родственники которого имеют гражданство Российской Федерации. Российские дипломаты прикладывают все возможные усилия для его скорейшего освобождения», — заявил Дмитрий Догадкин в беседе с ТАСС. По его словам, освобождение Харкина является приоритетной задачей для российских властей.

Посол также подчеркнул необходимость соблюдения всех сторонами конфликта условий мирного соглашения, включая прекращение огня, обмен пленными и обеспечение доступа гуманитарной помощи в Газу. Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС было достигнуто 15 января, оно продлится 42 дня. Его обязательным условием является выдача всех заложников.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские дипломаты активно занимаются освобождением уроженца Донбасса Максима Харкина, который продолжает находиться в заложниках в секторе Газа. Об этом сообщает глава дипломатического представительства РФ в Катаре Дмитрий Догадкин. «В Газе остается уроженец Донбасса Максим Харкин, близкие родственники которого имеют гражданство Российской Федерации. Российские дипломаты прикладывают все возможные усилия для его скорейшего освобождения», — заявил Дмитрий Догадкин в беседе с ТАСС. По его словам, освобождение Харкина является приоритетной задачей для российских властей. Посол также подчеркнул необходимость соблюдения всех сторонами конфликта условий мирного соглашения, включая прекращение огня, обмен пленными и обеспечение доступа гуманитарной помощи в Газу. Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС было достигнуто 15 января, оно продлится 42 дня. Его обязательным условием является выдача всех заложников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...