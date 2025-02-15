Европа сформировала российский «теневой флот»

Европейские страны помогли сформировать российский «теневой флот». После начала спецоперации ВС РФ было заключено сделок на сумму, превышающую 6 млрд долларов, сообщили специалисты Российско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей.
«В общей сложности с начала СВО европейские страны продали России танкеров на 6,3 млрд долларов. Сейчас теневой флот РФ более чем на 1/3 укомплектован судами, полученными от европейцев», — указано в публикации ведомства.
Больше остальных на сложившейся ситуации заработали греческие судовладельцы. Им за подержанные танкеры заплатили свыше 3,7 млрд долларов. Британия занимает в этом рейтинге вторую строчку с 589 млн, третью строчку — Кипр с 311 млн. На четвертом месте расположилась Германия (191 млн). Пятерку лидеров замыкает Бельгия (135 млн долларов).
Кабмин России приступил к ревизии танкерного флота в конце января текущего года, напоминает RT. Ранее российский президент Владимир Путин выступил с соответствующим поручением, передает «Национальная служба новостей».
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