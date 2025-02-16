Стала известна причина задержки самолета с россиянами в Польше

Рейс UJ681 авиакомпании AlMasria с россиянами был вынужден запросить экстренную посадку в аэропорту Познани в Польше. По информации telegram-канала Shot, причиной этому стали финансовые трудности перевозчика, из-за которых не была произведена оплата за дозаправку самолета.
«Причиной этому стали действия перевозчика, который не мог оплатить обслуживание борта — в частности, его дозаправку. Из-за этого польская сторона не могла его заправить и выпустить обратно в Калининград», — говорится в сообщении канала. Уточняется, что россияне не имели возможности покинуть терминал из-за отсутствия у них соответствующих виз, необходимых для нахождения на территории Польши.
Местные службы аэропорта также отказались предоставить питание, несмотря на длительное ожидание. В течение всего времени в салоне присутствовало большое количество пассажиров, включая детей и беременных женщин.
Ранее telegram-канал Mash сообщил, что самолет авиакомпании AlMasria, выполняющий рейс UJ681, был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту города Познань в Польше из-за интенсивного снегопада. На борту воздушного судна находились 236 пассажиров. Официальные представители не раскрывают точные причины задержки рейса.
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