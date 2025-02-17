Скандального главу челябинского района Шимановича попросили отправить в колонию

В Златоустовском горсуде Челябинской области 17 февраля прошли прения по делу о мошенничестве в отношении главы Катав-Ивановского района Николая Шимановича. Как передает корреспондент URA.RU из зала суда, прокурор ориентировал суд на назначении реального наказания, адвокат же просил оправдать своего подзащитного.
«Прошу суд признать Шимановича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ. И назначить ему наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом в размере 900 тысяч рублей», — передает слова прокурора корреспондент URA.RU.
Также гособвинитель ориентировал суд на применение ст.47 УК РФ. Она подразумевает назначение вышеуказанного наказание с лишением права занимать должности на государственной и муниципальной службе, в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в подведомственных учреждениях. По мнению обвинения, для Шимановича такой срок должен составлять два с половиной года.
Адвокат Шимановича, в свою очередь, просил суд оправдать своего подзащитного. По его мнению, его клиент не мог присвоить себе деньги. А все доводы обвинения построены на показаниях одного человека.
«Большое количество исследованных в судебном заседании материалов характеризующего характера свидетельствует и указывает на то, что Шиманович занимает в жизни активную позицию. Оказывает помощь детским реабилитационным организациям, что подтверждается значительным объемом исследованных благодарственных писем от таких организаций. Оказывает помощь новым регионам РФ, в том числе участникам СВО, что также подтверждается соответствующими благодарственными письмами и наградами», — отметил в прениях адвокат.
Также он заострил внимание на состоянии здоровья Шимановича. По его словам, у его подзащитного установлена группа инвалидности. Все эти обстоятельства, считает адвокат, должны найти свое отражение в приговоре и получить соответствующую правовую оценку в отношении того наказания, которое озвучил прокурор.
«Люди, которые меня обвиняют, ваша честь, несвободны. И мне жаль и печально, что они сегодня находятся в таком статусе. Хотелось бы объективного и законного приговора, который бы ответил на те вопросы, которые мы задавали в ходе судебного заседания», — заявил в последнем слове глава района.
Шиманович был задержан сотрудниками УФСБ по региону в апреле 2023 года. Его обвинили в мошенничестве. Уголовное дело касалось времен его работы адвокатом. По версии следствия, представляя интересы банкротящейся организации, Шиманович присвоил себе ценные бумаги на сумму более 4 млн рублей. На них он купил квартиру для дочери в Санкт-Петербурге. В день задержания главы силовики также работали по адресу дочери.
После возбуждения уголовного дела Шимановичу приостановили членство в «Единой России». Находясь под домашним арестом, глава не редко нарушал озвученные судом ограничения. Отношения с собранием депутатов, и самое главное — с областными властями — пришли в упадок.
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