Губернатор Куйвашев выделил порядка 350 млн на ремонты дорог

17 февраля 2025 в 18:22 Размер текста - 17 +

Большую часть средств получил Богданович Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Между Камышловом, Кировградом и Богдановичем (Свердловская область) распределили около 350 миллионов рублей на строительство и ремонты дорог. Деньги выделил губернатор Евгений Куйвашев, рассказали в департаменте информполитики. «По результатам дополнительного конкурсного отбора субсидии из областного бюджета на строительство и реконструкцию автомобильных дорог местного значения распределены следующим образом: Камышловскому городскому округу почти 70 млн рублей и Кировградскому муниципальному округу 124,6 млн рублей», — сказала глава свердловского минтранса Александр Толкачев. В Камышлове деньги пойдут на реконструкцию улиц в жилой застройке, а в Кировграде — для работ над улицей Кировградская. Дополнительные 158,7 млн рублей выделили Богдановичу для ремонта дороги по улице Кунавина. Работы над ней повысят пропускную способность участка Тюменского тракта, пока не будет построен обход города. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Между Камышловом, Кировградом и Богдановичем (Свердловская область) распределили около 350 миллионов рублей на строительство и ремонты дорог. Деньги выделил губернатор Евгений Куйвашев, рассказали в департаменте информполитики. «По результатам дополнительного конкурсного отбора субсидии из областного бюджета на строительство и реконструкцию автомобильных дорог местного значения распределены следующим образом: Камышловскому городскому округу почти 70 млн рублей и Кировградскому муниципальному округу 124,6 млн рублей», — сказала глава свердловского минтранса Александр Толкачев. В Камышлове деньги пойдут на реконструкцию улиц в жилой застройке, а в Кировграде — для работ над улицей Кировградская. Дополнительные 158,7 млн рублей выделили Богдановичу для ремонта дороги по улице Кунавина. Работы над ней повысят пропускную способность участка Тюменского тракта, пока не будет построен обход города.