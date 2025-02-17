Губернатор Куйвашев выделил порядка 350 млн на ремонты дорог

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Ремонт дороги по улице Коли Мяготина. Курган, экскаватор, зима, улица коли мяготина, ковш экскаватора, ремонт дорог, ремонт дорог зимой
Большую часть средств получил Богданович Фото:

Между Камышловом, Кировградом и Богдановичем (Свердловская область) распределили около 350 миллионов рублей на строительство и ремонты дорог. Деньги выделил губернатор Евгений Куйвашев, рассказали в департаменте информполитики.

«По результатам дополнительного конкурсного отбора субсидии из областного бюджета на строительство и реконструкцию автомобильных дорог местного значения распределены следующим образом: Камышловскому городскому округу почти 70 млн рублей и Кировградскому муниципальному округу 124,6 млн рублей», — сказала глава свердловского минтранса Александр Толкачев. В Камышлове деньги пойдут на реконструкцию улиц в жилой застройке, а в Кировграде — для работ над улицей Кировградская.

Дополнительные 158,7 млн рублей выделили Богдановичу для ремонта дороги по улице Кунавина. Работы над ней повысят пропускную способность участка Тюменского тракта, пока не будет построен обход города.

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Между Камышловом, Кировградом и Богдановичем (Свердловская область) распределили около 350 миллионов рублей на строительство и ремонты дорог. Деньги выделил губернатор Евгений Куйвашев, рассказали в департаменте информполитики. «По результатам дополнительного конкурсного отбора субсидии из областного бюджета на строительство и реконструкцию автомобильных дорог местного значения распределены следующим образом: Камышловскому городскому округу почти 70 млн рублей и Кировградскому муниципальному округу 124,6 млн рублей», — сказала глава свердловского минтранса Александр Толкачев. В Камышлове деньги пойдут на реконструкцию улиц в жилой застройке, а в Кировграде — для работ над улицей Кировградская. Дополнительные 158,7 млн рублей выделили Богдановичу для ремонта дороги по улице Кунавина. Работы над ней повысят пропускную способность участка Тюменского тракта, пока не будет построен обход города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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