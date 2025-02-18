Экс-комиссар ЕС Бретон: Россия и США будут обсуждать раздел Европы

На переговорах между США и Россией якобы будет обсуждаться раздел не только Украины, но и всей Европы. Об этом сообщил экс-комиссар Евросоюза по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.
«Когда мы видим сегодня участников за столом переговоров, то есть просто [президент РФ] Владимира Путина и [президента США] Дональда Трампа, — это действительно касается раздела Украины, но давайте не будем заблуждаться, это также о разделе Европы», — заявил Бретон в эфире телеканала BFMTV.
Экс-комиссар также подчеркнул серьезность сложившейся ситуации в истории Европы, сравнив ее по значимости с Ялтинской конференцией и падением Берлинской стены. Он выразил обеспокоенность по поводу потенциальных последствий для европейской безопасности и стабильности.
Переговоры между делегациями России и США пройдут в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 18 февраля. Они призваны восстановить диалог между странами и нормализовать двусторонние отношения. В них примут участие министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Основной акцент будет сделан на подготовке к переговорам по урегулированию украинского конфликта и обсуждении возможной личной встречи между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.
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