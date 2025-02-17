Переговоры РФ и США в Саудовской Аравии и возвращение западных брендов: главные тезисы Пескова

В преддверии переговоров между Россией и США 18 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил важность восстановления диалога и нормализации отношений между двумя странами. Он также говорил о пользе возвращения западных брендов в Россию. Эти и другие заявления Пескова 17 февраля — в материале URA.RU.
Кто будет участвовать в переговорах с США со стороны России
Песков сообщил, что в предстоящих переговорах, которые состоятся в Эр-Рияде, от России поедут министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул важность этих переговоров, ведь они положат началу восстановления диалога между Россией и США. Ожидается, что встречи будут иметь значительное влияние на будущее российско-американских отношений.
Что будут обсуждать на переговорах в Саудовской Аравии
На переговорах основное внимание будет уделено восстановлению всего комплекса российско-американских отношений. Пресс-секретарь президента отметил, что среди ключевых тем будет подготовка к возможным переговорам по урегулированию конфликта на Украине. Песков пояснил, что 18 февраля также будет обсуждена организация личной встречи между российским президентом Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом.
Возвращение западных брендов в Россию
Песков отметил, что если западные компании решат возобновить свою деятельность в России, это будет содействовать конкуренции на рынке и, в конечном счете, будет полезно для потребителей. Пресс-секретарь считает, что конкуренция с российскими производителями создаст новые возможности для улучшения качества товаров и услуг.
Смена риторики стран Европы по поводу украинского конфликта
В ходе конференц-колла пресс-секретарь затронул и тему изменения риторики европейских стран по украинскому вопросу. Он отметил, что в последнее время растет стремление к поиску путей для прекращения конфликта, что является положительным знаком. «Отрадно, что сейчас все пытаются говорить о том, что нужно делать, чтобы во что бы то ни стало конфликт остановить. Это положительный факт», — сказал Песков.
Реакция на возможное размещение европейских миротворцев на Украине
Песков прокомментировал слова британского премьер-министра Кира Стармера о готовности Европы разместить миротворческие силы на Украине. Он отметил, что пока нет предметных разговоров на эту тему, и такие вопросы требуют серьезного обсуждения с учетом сложной международной политической ситуации. Песков также выразил сомнение в том, насколько эти заявления являются серьезными, учитывая, что военные силы, о которых идет речь, будут частью НАТО.
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