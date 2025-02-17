Жительницы Челябинска получили записки с угрозами на День святого Валентина

Девять автовладелиц в микрорайоне Парковый в Челябинске получили записки с угрозами за парковку в канун 14 февраля. Об этом сообщают местные СМИ.
«Во дворе дома на Скульптора Головницкого кто-то разложил на лобовые стекла нескольких машин записки с угрозами. „Жертвами“ стали по меньшей мере девять женщин. Одна из них написала заявление в полицию», — сообщает издание «74.ру».
По информации издания, одна из записок содержала текст «Еще раз так припаркуешь, сильно пожалеешь, тварь». При этом ранее конфликтов из-за парковки во дворе не возникало. Женщина написала заявление в полицию.
В пресс-службе управления МВД по Челябинску URA.RU сообщили, что в отдел полиции «Курчатовский» 15 февраля поступило обращение жительницы дома по улице Скульптора Головницкого микрорайона Парковый, на место выезжали сотрудники полиции. Проведен осмотр автомобиля, опрос заявительницы, изъята записка, проведены другие мероприятия. В настоящее время полицейские устанавливают личность мужчины, оставившего записки, проводится проверка.
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