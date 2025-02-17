17 февраля 2025

Жительницы Челябинска получили записки с угрозами на День святого Валентина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Неизвестный угрожал челябинкам за парковку
Неизвестный угрожал челябинкам за парковку Фото:

Девять автовладелиц в микрорайоне Парковый в Челябинске получили записки с угрозами за парковку в канун 14 февраля. Об этом сообщают местные СМИ.

«Во дворе дома на Скульптора Головницкого кто-то разложил на лобовые стекла нескольких машин записки с угрозами. „Жертвами“ стали по меньшей мере девять женщин. Одна из них написала заявление в полицию», — сообщает издание «74.ру».

По информации издания, одна из записок содержала текст «Еще раз так припаркуешь, сильно пожалеешь, тварь». При этом ранее конфликтов из-за парковки во дворе не возникало. Женщина написала заявление в полицию.

В пресс-службе управления МВД по Челябинску URA.RU сообщили, что в отдел полиции «Курчатовский» 15 февраля поступило обращение жительницы дома по улице Скульптора Головницкого микрорайона Парковый, на место выезжали сотрудники полиции. Проведен осмотр автомобиля, опрос заявительницы, изъята записка, проведены другие мероприятия. В настоящее время полицейские устанавливают личность мужчины, оставившего записки, проводится проверка.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Девять автовладелиц в микрорайоне Парковый в Челябинске получили записки с угрозами за парковку в канун 14 февраля. Об этом сообщают местные СМИ. «Во дворе дома на Скульптора Головницкого кто-то разложил на лобовые стекла нескольких машин записки с угрозами. „Жертвами“ стали по меньшей мере девять женщин. Одна из них написала заявление в полицию», — сообщает издание «74.ру». По информации издания, одна из записок содержала текст «Еще раз так припаркуешь, сильно пожалеешь, тварь». При этом ранее конфликтов из-за парковки во дворе не возникало. Женщина написала заявление в полицию. В пресс-службе управления МВД по Челябинску URA.RU сообщили, что в отдел полиции «Курчатовский» 15 февраля поступило обращение жительницы дома по улице Скульптора Головницкого микрорайона Парковый, на место выезжали сотрудники полиции. Проведен осмотр автомобиля, опрос заявительницы, изъята записка, проведены другие мероприятия. В настоящее время полицейские устанавливают личность мужчины, оставившего записки, проводится проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...