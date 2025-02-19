По делу генерала Попова назначили новую экспертизу

Суд назначил судебно-бухгалтерскую экспертизу для установления объемов хищения по уголовному делу экс-командующего 58 армией генерал-майора Ивана Попова. Он обвиняется в мошенничестве с металлоконструкциями. Об этом сообщил адвокат подсудимого Сергей Буйновский.
«По ходатайству гособвинения суд назначил дополнительную судебно-бухгалтерскую экспертизу для установления объема похищенного металла», — отметили в ТАСС со ссылкой на Сергея Буйновского и источник в Тамбовском гарнизонном военном суде. По словам юриста, данная экспертиза вряд ли заполнит пробелы следствия. Это связано с тем, что установление точного количества поставленного и израсходованного металла в настоящее время уже не представляется возможным.
Ранее свидетели из числа военнослужащих и командиров, участвующих в СВО на территории Запорожской области, опровергли обвинения в адрес Попова. Они подчеркнули, что металл был необходимо для оборонительных целей. При этом представители Минобороны РФ и власти региона отказались от претензий. Таким образом, в деле отсутствует потерпевшая сторона.
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