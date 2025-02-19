Меликов раскритиковал дагестанские школы за драки и забастовки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Меликов заявил, что некоторые конфликты в школах имеют искусственную природу
Меликов заявил, что некоторые конфликты в школах имеют искусственную природу Фото:

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов раскритиковал организацию в местных школах. Он привел в пример несколько случаев: попытку срыва учебного процесса родителями, драку между учителями и забастовку, назвав это «позорными акуиями». 

«Только за последнее время мы стали свидетелями трёх, не побоюсь этого слова, позорных „акций“ <...> Показательный случай произошёл в школе села Хлют Рутульского района. Конфликт между педагогами и директором дошёл до драки! А позорящее всех нас видео разошлось по соцсетям. Это такой пример мы подаём нашим детям?» — написал Сергей Меликов в своем telegram-канале. Он добавил, что все материалы по описанному случаю детально изучаются.

Также глава Дагестана рассказал, как после попытки мальчика нанести себе вред в школе Буйнакска ее директор был отстранен со своего поста. Несогласные с таким решением учителя и родители попытались сорвать учебный процесс. Меликов назвал это «вопиющей ситуацией».

Скандалом он назвал и забастовку коллектива школы в селе Хубар — сотрудники образовательного учреждения требовали восстановить в должности директора. При этом директор уволился по собственному желанию. «Так в чём причина истерик и угроз?» — выразил недоумение Меликов.

Он подчеркнул, что некоторые конфликты в школах имеют искусственную природу и могут иметь цель дискредитировать местную власть и для последующей ее смены. Глава Дагестана добавил, что по каждому факту нарушений разбираются соответствующие органы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов раскритиковал организацию в местных школах. Он привел в пример несколько случаев: попытку срыва учебного процесса родителями, драку между учителями и забастовку, назвав это «позорными акуиями».  «Только за последнее время мы стали свидетелями трёх, не побоюсь этого слова, позорных „акций“ <...> Показательный случай произошёл в школе села Хлют Рутульского района. Конфликт между педагогами и директором дошёл до драки! А позорящее всех нас видео разошлось по соцсетям. Это такой пример мы подаём нашим детям?» — написал Сергей Меликов в своем telegram-канале. Он добавил, что все материалы по описанному случаю детально изучаются. Также глава Дагестана рассказал, как после попытки мальчика нанести себе вред в школе Буйнакска ее директор был отстранен со своего поста. Несогласные с таким решением учителя и родители попытались сорвать учебный процесс. Меликов назвал это «вопиющей ситуацией». Скандалом он назвал и забастовку коллектива школы в селе Хубар — сотрудники образовательного учреждения требовали восстановить в должности директора. При этом директор уволился по собственному желанию. «Так в чём причина истерик и угроз?» — выразил недоумение Меликов. Он подчеркнул, что некоторые конфликты в школах имеют искусственную природу и могут иметь цель дискредитировать местную власть и для последующей ее смены. Глава Дагестана добавил, что по каждому факту нарушений разбираются соответствующие органы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...