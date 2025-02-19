Меликов раскритиковал дагестанские школы за драки и забастовки

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов раскритиковал организацию в местных школах. Он привел в пример несколько случаев: попытку срыва учебного процесса родителями, драку между учителями и забастовку, назвав это «позорными акуиями».
«Только за последнее время мы стали свидетелями трёх, не побоюсь этого слова, позорных „акций“ <...> Показательный случай произошёл в школе села Хлют Рутульского района. Конфликт между педагогами и директором дошёл до драки! А позорящее всех нас видео разошлось по соцсетям. Это такой пример мы подаём нашим детям?» — написал Сергей Меликов в своем telegram-канале. Он добавил, что все материалы по описанному случаю детально изучаются.
Также глава Дагестана рассказал, как после попытки мальчика нанести себе вред в школе Буйнакска ее директор был отстранен со своего поста. Несогласные с таким решением учителя и родители попытались сорвать учебный процесс. Меликов назвал это «вопиющей ситуацией».
Скандалом он назвал и забастовку коллектива школы в селе Хубар — сотрудники образовательного учреждения требовали восстановить в должности директора. При этом директор уволился по собственному желанию. «Так в чём причина истерик и угроз?» — выразил недоумение Меликов.
Он подчеркнул, что некоторые конфликты в школах имеют искусственную природу и могут иметь цель дискредитировать местную власть и для последующей ее смены. Глава Дагестана добавил, что по каждому факту нарушений разбираются соответствующие органы.
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