Части контрактникам увеличили выплаты до 2 миллионов рублей

В Приморском крае приняты меры по увеличению выплат для контрактников, участвующих в СВО. Размер выплат был повышен на 600 тысяч рублей, что привело к общему увеличению суммы до двух млн. Об этом рассказали в правительстве Приморского края.
«Выплату для заключивших контракт приморцев подняли на 600 тысяч рублей», — передает сообщение пресс-службы правительства ТАСС. Таким образом общий размер выплаты составит два миллиона рублей. Сумма включает один миллион 600 тысяч из краевого бюджета и 400 тысяч из федерального.
Изменения вступят в силу с 20 февраля. Получателями выплат станут военнослужащие, заключившие контракт и назначенные на воинские должности в соответствующих частях. Коррективы в законодательство предложены губернатором Приморья Олегом Кожемяко и первым вице-губернатором Верой Щербиной.
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