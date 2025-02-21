Части контрактникам увеличили выплаты до 2 миллионов рублей

В Приморье увеличили выплаты для контрактников на 600 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Размер выплаты для приморских контрактников повысится с 20 февраля
Размер выплаты для приморских контрактников повысится с 20 февраля Фото:

В Приморском крае приняты меры по увеличению выплат для контрактников, участвующих в СВО. Размер выплат был повышен на 600 тысяч рублей, что привело к общему увеличению суммы до двух млн. Об этом рассказали в правительстве Приморского края.

«Выплату для заключивших контракт приморцев подняли на 600 тысяч рублей», — передает сообщение пресс-службы правительства ТАСС. Таким образом общий размер выплаты составит два миллиона рублей. Сумма включает один миллион 600 тысяч из краевого бюджета и 400 тысяч из федерального.

Изменения вступят в силу с 20 февраля. Получателями выплат станут военнослужащие, заключившие контракт и назначенные на воинские должности в соответствующих частях. Коррективы в законодательство предложены губернатором Приморья Олегом Кожемяко и первым вице-губернатором Верой Щербиной.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Приморском крае приняты меры по увеличению выплат для контрактников, участвующих в СВО. Размер выплат был повышен на 600 тысяч рублей, что привело к общему увеличению суммы до двух млн. Об этом рассказали в правительстве Приморского края. «Выплату для заключивших контракт приморцев подняли на 600 тысяч рублей», — передает сообщение пресс-службы правительства ТАСС. Таким образом общий размер выплаты составит два миллиона рублей. Сумма включает один миллион 600 тысяч из краевого бюджета и 400 тысяч из федерального. Изменения вступят в силу с 20 февраля. Получателями выплат станут военнослужащие, заключившие контракт и назначенные на воинские должности в соответствующих частях. Коррективы в законодательство предложены губернатором Приморья Олегом Кожемяко и первым вице-губернатором Верой Щербиной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...