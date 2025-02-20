Петербургская прокуратура отстояла в суде право сироты на жилье

Прокуратура Петербурга провела тщательную проверку после того, как стало известно о нарушении прав сироты. Молодой человек столкнулся с препятствиями при попытке воспользоваться своим правом на получение жилья. Об этом сообщает прокуратура Санкт-Петербурга.
«24-летний юноша, оставшийся в несовершеннолетнем возрасте сиротой, в феврале 2023 года обратилась в администрацию района с заявлением о постановке на учет в качестве нуждающегося в обеспечении жилым помещением, но вопреки требованиям закона получил отказ», — сообщает прокуратура Санкт-Петербурга. Сообщение было опубликовано в официальном telegram-канале.
Прокурор района активно вмешался в ситуацию, подав иск с требованием обязать администрацию включить молодого человека в список нуждающихся в жилье. Суд первой инстанции поддержал требования прокуратуры, однако администрация попыталась обжаловать это решение. В итоге Санкт-Петербургский городской суд оставил решение без изменений, подтвердив правомерность действий прокуратуры.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.