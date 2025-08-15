Рэпер Macan задолжал ГИБДД

У российского рэпера Macan (Андрей Косолапов) вновь возникла задолженность перед ГИБДД по административному штрафу. Это следует из материалов судебных приставов.
По данным судебных документов, передает РИА Новости, артист не оплатил штраф за нарушение правил парковки в установленные законом сроки. Согласно законодательству, штраф необходимо погасить не позднее 60 дней с момента вступления постановления в законную силу.
Ранее столичный суд уже трижды оштрафовал Андрея Косолапова в двойном размере за аналогичные просрочки по оплате штрафов за неправильную парковку. С мая 2025 года в отношении Macan было возбуждено три исполнительных производства. Два из них на сегодняшний день уже закрыты, однако третье, начатое 8 августа, остается открытым. Сумма текущей задолженности составляет 750 рублей.
