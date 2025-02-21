Командующему группировкой войск «Восток» присвоили звание генерал-полковника

Звание генерал-полковника присвоили командующему группировкой войск «Восток» Андрею Иванаеву. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.
«Присвоить воинские звания военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации: генерал-полковника — Иванаеву Андрею Сергеевичу». Об этом говорится в Указе Президента РФ от 21.02.2025.
Генерал-лейтенант Андрей Иванаев был назначен новым командующим российской группировкой войск «Восток» в декабре 2024 года. Подробнее о командующем группировки «Восток» — в материале URA.RU.
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