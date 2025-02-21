Командующему группировкой войск «Восток» присвоили звание генерал-полковника

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В МО РФ присвоили Андрею Иванаеву звание генерал-полковника
В МО РФ присвоили Андрею Иванаеву звание генерал-полковника Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Звание генерал-полковника присвоили командующему группировкой войск «Восток» Андрею Иванаеву. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации. 

«Присвоить воинские звания военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации: генерал-полковника — Иванаеву Андрею Сергеевичу». Об этом говорится в Указе Президента РФ от 21.02.2025.

Генерал-лейтенант Андрей Иванаев был назначен новым командующим российской группировкой войск «Восток» в декабре 2024 года. Подробнее о командующем группировки «Восток» — в материале URA.RU.

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Звание генерал-полковника присвоили командующему группировкой войск «Восток» Андрею Иванаеву. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.  «Присвоить воинские звания военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации: генерал-полковника — Иванаеву Андрею Сергеевичу». Об этом говорится в Указе Президента РФ от 21.02.2025. Генерал-лейтенант Андрей Иванаев был назначен новым командующим российской группировкой войск «Восток» в декабре 2024 года. Подробнее о командующем группировки «Восток» — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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