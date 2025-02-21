В Челябинске подростки украли сиденье из салона автобуса. Видео

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Перевозчик пожаловался на разгул вандализма в общественном транспорте
Перевозчик пожаловался на разгул вандализма в общественном транспорте Фото:

В Челябинске группа подростков, заканчивая поездку в автобусе, своровала из салона сиденье. Итогом выходки стало снятие транспорта с рейса, сообщили URA.RU в пресс-службе МУП «Служба организации движения» (МУП СОД).

«Юные пассажиры во время движения автобуса вели себя крайне неподобающе, употребляли еду и напитки, что запрещено правилами перевозки пассажиров. В конце поездки они сняли сиденье и забрали его с собой. Автобус доехал до конечной остановки и был снят с рейса для устранения последствий „детских шалостей“, — сообщили URA.RU в пресс-службе учреждения.

Там отметили, что в последнее время вандализм в общественном транспорте стал массовым явлением. Из салонов выносят аварийные молоточки, иногда автобусы подвергаются обстрелу. В МУП «СОД» в связи с этим обратились к пассажирам.

«Объясните детям, что автобус — это общественное место и относиться к нему нужно с уважением. Если вы видите, что совершаются противоправные действия в отношении имущества перевозчика, пожалуйста, сообщите об этом водителю или по телефону: 8 (351) 217-62-34», — сообщили в пресс-службе учреждения.

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В Челябинске группа подростков, заканчивая поездку в автобусе, своровала из салона сиденье. Итогом выходки стало снятие транспорта с рейса, сообщили URA.RU в пресс-службе МУП «Служба организации движения» (МУП СОД). «Юные пассажиры во время движения автобуса вели себя крайне неподобающе, употребляли еду и напитки, что запрещено правилами перевозки пассажиров. В конце поездки они сняли сиденье и забрали его с собой. Автобус доехал до конечной остановки и был снят с рейса для устранения последствий „детских шалостей“, — сообщили URA.RU в пресс-службе учреждения. Там отметили, что в последнее время вандализм в общественном транспорте стал массовым явлением. Из салонов выносят аварийные молоточки, иногда автобусы подвергаются обстрелу. В МУП «СОД» в связи с этим обратились к пассажирам. «Объясните детям, что автобус — это общественное место и относиться к нему нужно с уважением. Если вы видите, что совершаются противоправные действия в отношении имущества перевозчика, пожалуйста, сообщите об этом водителю или по телефону: 8 (351) 217-62-34», — сообщили в пресс-службе учреждения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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