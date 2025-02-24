Боец СВО из Екатеринбурга с дырой в голове выжил в «Бахмутской мясорубке». Фото

25 февраля 2025 в 08:58 Размер текста - 17 +

Дмитрий получил травму головы в период своей службы в ЧВК «Вагнер» (архивное фото) Фото: Александр Шумай © URA.RU Участник спецоперации России на Украине Дмитрий Мацкевич с позывным «Беднота» выжил после тяжелого ранения головы в 'Бахмутской мясорубке' (Артемовск). Боец получил травму во время штурма, но был спасен благодаря оперативной помощи полевых врачей и хирургов Луганского клинического госпиталя. В беседе с журналистом URA.RU уралец поделился, что после ранения у него наблюдаются нарушения речи, бессонница и головные боли. 23 февраля URA.RU осветило непростую историю бойца Дмитрия, получившего тяжелое ранение в голову во время штурма Бахмута в 2023 году. Несмотря на серьезность травмы, оставившей дыру в черепе, после реабилитации он вновь заключил контракт с минобороны и вступил в ряды 810-й бригады морской пехоты. Однако после полученной контузии в 2024 году, вызвавшей нарушение речи, военно-врачебная комиссия в Екатеринбурге отказала солдату в положенной компенсации. Медики сочли его состояние следствием заболевания, а не боевой травмы. Все попытки оспорить это решение комиссии оказались безрезультатны. «В 'Бахмутской мясорубке' меня настигло тяжелейшее ранение в голову, такое, что выжить считалось почти невозможным. Память о событиях до луганского госпиталя стерлась начисто. Там я узнал, каким чудом остался жив благодаря героизму боевых медиков и товарищей, вытащивших меня из самой гущи боя. Врачи констатировали сквозное ранение, но заверили, что костная ткань восстановится. После реабилитации я вновь подписал контракт. И с этой дырой в голове снова отправился на СВО. Если бы не тяжелая контузия и раздробленная нога, я бы до сих пор был на передовой», — поделился Дмитрий. В результате серьезных травм, полученных в ходе боевых действий, жизнь Мацкевича претерпела значительные изменения. Он столкнулся с трудностями в общении из-за возникшего заикания. К этому добавились мучительная бессонница и изматывающие головные боли. Дмитрий изо всех сил старается начать новую жизнь, неукоснительно следуя рекомендациям реабилитологов. Боец неотрывно следит за новостями с фронта и старается поддерживать связь с боевыми товарищами. Но, несмотря на все трудности, в его жизни появился и положительный момент: давняя мечта побывать на 9 мая в Екатеринбурге наконец-то сбудется. Мацкевич переехал из родной Перми в уральскую столицу, чтобы начать все заново. Фото предоставлено бойцом Фото предоставлено бойцом Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Участник спецоперации России на Украине Дмитрий Мацкевич с позывным «Беднота» выжил после тяжелого ранения головы в 'Бахмутской мясорубке' (Артемовск). Боец получил травму во время штурма, но был спасен благодаря оперативной помощи полевых врачей и хирургов Луганского клинического госпиталя. В беседе с журналистом URA.RU уралец поделился, что после ранения у него наблюдаются нарушения речи, бессонница и головные боли. 23 февраля URA.RU осветило непростую историю бойца Дмитрия, получившего тяжелое ранение в голову во время штурма Бахмута в 2023 году. Несмотря на серьезность травмы, оставившей дыру в черепе, после реабилитации он вновь заключил контракт с минобороны и вступил в ряды 810-й бригады морской пехоты. Однако после полученной контузии в 2024 году, вызвавшей нарушение речи, военно-врачебная комиссия в Екатеринбурге отказала солдату в положенной компенсации. Медики сочли его состояние следствием заболевания, а не боевой травмы. Все попытки оспорить это решение комиссии оказались безрезультатны. «В 'Бахмутской мясорубке' меня настигло тяжелейшее ранение в голову, такое, что выжить считалось почти невозможным. Память о событиях до луганского госпиталя стерлась начисто. Там я узнал, каким чудом остался жив благодаря героизму боевых медиков и товарищей, вытащивших меня из самой гущи боя. Врачи констатировали сквозное ранение, но заверили, что костная ткань восстановится. После реабилитации я вновь подписал контракт. И с этой дырой в голове снова отправился на СВО. Если бы не тяжелая контузия и раздробленная нога, я бы до сих пор был на передовой», — поделился Дмитрий. В результате серьезных травм, полученных в ходе боевых действий, жизнь Мацкевича претерпела значительные изменения. Он столкнулся с трудностями в общении из-за возникшего заикания. К этому добавились мучительная бессонница и изматывающие головные боли. Дмитрий изо всех сил старается начать новую жизнь, неукоснительно следуя рекомендациям реабилитологов. Боец неотрывно следит за новостями с фронта и старается поддерживать связь с боевыми товарищами. Но, несмотря на все трудности, в его жизни появился и положительный момент: давняя мечта побывать на 9 мая в Екатеринбурге наконец-то сбудется. Мацкевич переехал из родной Перми в уральскую столицу, чтобы начать все заново.