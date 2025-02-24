В Челябинской области возбудили 31 дело из-за хранения оружия и взрывчатки

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Сбор оружия у гражданских на нужды СВО. Екатеринбург , оружие, ружье, преступление, криминал, охотничье оружие
Полицейские изъяли 17 единиц огнестрельного оружия и 600 боеприпасов у челябинцев Фото:

В Челябинской области в ходе первого этапа рейдов возбудили 31 уголовное дело из-за незаконного хранения взрывчатки, оружия и боеприпасов. Полиция изъяла более 600 боеприпасов и пять с половиной килограммов взрывчатки и пороха, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Завершился первый этап мероприятия „Арсенал“. В полиции возбудили 31 уголовное дело. Из незаконного оборота изъято 17 единиц огнестрельного оружия, более 600 боеприпасов и почти 5,5 килограммов взрывчатых веществ и пороха», — сообщили URA.RU в областном главке.

В пресс-службе напомнили, что при добровольной сдаче оружия и боеприпасов в отделения полиции, их владельцев не будут привлекать к уголовной ответственности. При этом им полагается денежное вознаграждение, если за оружием нет криминального прошлого.

«Например, у 63-летнего челябинца был изъят обрез ружья 16 калибра и переделанный под стрельбу боевыми патронами охолощенный „Наган“. В Троицком районе у семьи изъяты гладкоствольное ружье, более 150 патронов, 150 граммов пороха и части ружья и карабина», — рассказали URA.RU в ГУ МВД.

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В Челябинской области в ходе первого этапа рейдов возбудили 31 уголовное дело из-за незаконного хранения взрывчатки, оружия и боеприпасов. Полиция изъяла более 600 боеприпасов и пять с половиной килограммов взрывчатки и пороха, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Завершился первый этап мероприятия „Арсенал“. В полиции возбудили 31 уголовное дело. Из незаконного оборота изъято 17 единиц огнестрельного оружия, более 600 боеприпасов и почти 5,5 килограммов взрывчатых веществ и пороха», — сообщили URA.RU в областном главке. В пресс-службе напомнили, что при добровольной сдаче оружия и боеприпасов в отделения полиции, их владельцев не будут привлекать к уголовной ответственности. При этом им полагается денежное вознаграждение, если за оружием нет криминального прошлого. «Например, у 63-летнего челябинца был изъят обрез ружья 16 калибра и переделанный под стрельбу боевыми патронами охолощенный „Наган“. В Троицком районе у семьи изъяты гладкоствольное ружье, более 150 патронов, 150 граммов пороха и части ружья и карабина», — рассказали URA.RU в ГУ МВД.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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