В Челябинской области возбудили 31 дело из-за хранения оружия и взрывчатки

24 февраля 2025 в 19:10 Размер текста - 17 +

Полицейские изъяли 17 единиц огнестрельного оружия и 600 боеприпасов у челябинцев Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинской области в ходе первого этапа рейдов возбудили 31 уголовное дело из-за незаконного хранения взрывчатки, оружия и боеприпасов. Полиция изъяла более 600 боеприпасов и пять с половиной килограммов взрывчатки и пороха, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Завершился первый этап мероприятия „Арсенал“. В полиции возбудили 31 уголовное дело. Из незаконного оборота изъято 17 единиц огнестрельного оружия, более 600 боеприпасов и почти 5,5 килограммов взрывчатых веществ и пороха», — сообщили URA.RU в областном главке. В пресс-службе напомнили, что при добровольной сдаче оружия и боеприпасов в отделения полиции, их владельцев не будут привлекать к уголовной ответственности. При этом им полагается денежное вознаграждение, если за оружием нет криминального прошлого. «Например, у 63-летнего челябинца был изъят обрез ружья 16 калибра и переделанный под стрельбу боевыми патронами охолощенный „Наган“. В Троицком районе у семьи изъяты гладкоствольное ружье, более 150 патронов, 150 граммов пороха и части ружья и карабина», — рассказали URA.RU в ГУ МВД. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области в ходе первого этапа рейдов возбудили 31 уголовное дело из-за незаконного хранения взрывчатки, оружия и боеприпасов. Полиция изъяла более 600 боеприпасов и пять с половиной килограммов взрывчатки и пороха, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Завершился первый этап мероприятия „Арсенал“. В полиции возбудили 31 уголовное дело. Из незаконного оборота изъято 17 единиц огнестрельного оружия, более 600 боеприпасов и почти 5,5 килограммов взрывчатых веществ и пороха», — сообщили URA.RU в областном главке. В пресс-службе напомнили, что при добровольной сдаче оружия и боеприпасов в отделения полиции, их владельцев не будут привлекать к уголовной ответственности. При этом им полагается денежное вознаграждение, если за оружием нет криминального прошлого. «Например, у 63-летнего челябинца был изъят обрез ружья 16 калибра и переделанный под стрельбу боевыми патронами охолощенный „Наган“. В Троицком районе у семьи изъяты гладкоствольное ружье, более 150 патронов, 150 граммов пороха и части ружья и карабина», — рассказали URA.RU в ГУ МВД.