Актриса из Перми Марина Федункив, которая известна по сериалу «Реальные пацаны», приняла участие в съемках второго сезона сериала «Мендельсон» на ТНТ. Премьера состоится 26 февраля. О том, что ждет героев сериала, Федункив рассказала URA.RU.
«Во втором сезоне бывший офицер ВДВ Мендель откроет еще один свадебный салон и сделает предложение своей возлюбленной. Но на их пути встанет владелица конкурирующего салона „Марина“… Имеет ли к этому отношение моя героиня, узнаете совсем скоро», — сообщила актриса. Марина Федункив добавила, что первый сезон сериала пользовался большим успехом у зрителей, поэтому сомнений в его продолжении не было.
Сериал «Мендельсон» рассказывает историю владельца свадебного агентства Менделя, который сталкивается с неожиданным проблемами как в бизнесе, так и в жизни. Федункив в нем играет роль кондитера Любы, которая работает в агентстве. Во втором сезоне сериала главные герои Мендель и его девушка Юля столкнутся не только с кознями конкурентов, но и с другими проблемами. Их устроит бывший парень Юли Олег. Мужчина решит организовать свадьбу со своей новой избранницей в агентстве.
Сериал создан под руководством генеральных продюсеров Сарика Андреасяна, Гевонда Андреасяна, Тины Канделаки, Аркадия Водахова, Марины Разумовой, Бориса Ханчаляна и Сергея Косинского. Вместе с Мариной Федункив в съемках приняли участие Владимир Сычев (Мендель), Ирина Темичева (Юля), Наталья Рудова (Марина) и другие.
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