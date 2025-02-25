Почему банк отобрал у свердловского бойца все деньги, заработанные на СВО

Банк отобрал у свердловского бойца СВО все деньги из-за адаптации к новому ФЗ

25 февраля 2025 в 15:53 Размер текста - 17 +

Военнослужащему вернули все отобранные средства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Банк незаконно списал все деньги с зарплатной карты участника спецоперации РФ на Украине Анатолия А. из Туринска (Свердловская область) в счет кредитных долгов, несмотря на новый федеральный закон, из-за того, что служба судебных приставов и банк не успели адаптироваться к требованиям ФЗ. Об этом рассказал депутат Госдумы от региона Максим Иванов. «Финансовый регулятор в ходе разбирательства установил, что причина, по всей видимости, в том, что в своем взаимодействии служба судебных приставов и коммерческий банк не успели адаптироваться к требованиям нового закона», — написал депутат в своем telegram-канале. На данный момент все средства солдату вернули. По словам Иванова, боец подписал контракт с Минобороны в декабре 2024-го, автоматически получив право на списание долгов в пределах 10 млн рублей. По этой причине приставы оперативно вынесли постановление об отмене взыскания средств, направив документ в банк. Однако в нем не указали причину отмены взыскания, а для банка это было принципиально, поэтому там запросили подробности. «Пока шла переписка, пока в банке перенастраивали внутренние бизнес-процессы, герой истории получил на карту первые средства, которые банк в конце декабря успешно списал в счет долга», — отметил депутат. Военнослужащий и его супруга в течение месяца пытались решить проблему самостоятельно, но не вышло. Тогда они обратились к Иванову, который направил запрос главе ЦБ Эльвире Набиуллиной. Почти сразу солдату вернули часть отобранной суммы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Банк незаконно списал все деньги с зарплатной карты участника спецоперации РФ на Украине Анатолия А. из Туринска (Свердловская область) в счет кредитных долгов, несмотря на новый федеральный закон, из-за того, что служба судебных приставов и банк не успели адаптироваться к требованиям ФЗ. Об этом рассказал депутат Госдумы от региона Максим Иванов. «Финансовый регулятор в ходе разбирательства установил, что причина, по всей видимости, в том, что в своем взаимодействии служба судебных приставов и коммерческий банк не успели адаптироваться к требованиям нового закона», — написал депутат в своем telegram-канале. На данный момент все средства солдату вернули. По словам Иванова, боец подписал контракт с Минобороны в декабре 2024-го, автоматически получив право на списание долгов в пределах 10 млн рублей. По этой причине приставы оперативно вынесли постановление об отмене взыскания средств, направив документ в банк. Однако в нем не указали причину отмены взыскания, а для банка это было принципиально, поэтому там запросили подробности. «Пока шла переписка, пока в банке перенастраивали внутренние бизнес-процессы, герой истории получил на карту первые средства, которые банк в конце декабря успешно списал в счет долга», — отметил депутат. Военнослужащий и его супруга в течение месяца пытались решить проблему самостоятельно, но не вышло. Тогда они обратились к Иванову, который направил запрос главе ЦБ Эльвире Набиуллиной. Почти сразу солдату вернули часть отобранной суммы.