Водитель из Екатеринбурга занимался сексом в машине с 13-летней школьницей

© Служба новостей «URA.RU»
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Белый цвет в городе. Екатеринбург, автомобиль, jeep, машина, белый автомобиль
Водитель понимал, что склоняет к сексу несовершеннолетнего ребенка Фото:

В отношении 33-летнего жителя Екатеринбурга возбуждены уголовные дела о сексуальном насилии над ребенком. Мужчина занимался сексом с 13-летней школьницей, об этом URA.RU сообщил источник.

«Девочка живет в небольшом городке в Свердловской области, но летом гостила в Екатеринбурге у старшего брата. С мужчиной она познакомилась в telegram-канале, завязалась переписка. Однажды он предложил ей заняться сексом, девочка согласилась. В интимные отношения они вступили в его машине», — рассказал собеседник агентства.

Таких эпизодов было несколько, и все они происходили в микроавтобусе подозреваемого (он работает водителем-экспедитором). Сейчас мужчина под арестом, он признал вину. Возбуждены уголовные дела по статьям 135 УК РФ («Развратные действия») и 134 УК РФ («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста»). В пресс-службе свердловского СКР от комментария отказались.

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В отношении 33-летнего жителя Екатеринбурга возбуждены уголовные дела о сексуальном насилии над ребенком. Мужчина занимался сексом с 13-летней школьницей, об этом URA.RU сообщил источник. «Девочка живет в небольшом городке в Свердловской области, но летом гостила в Екатеринбурге у старшего брата. С мужчиной она познакомилась в telegram-канале, завязалась переписка. Однажды он предложил ей заняться сексом, девочка согласилась. В интимные отношения они вступили в его машине», — рассказал собеседник агентства. Таких эпизодов было несколько, и все они происходили в микроавтобусе подозреваемого (он работает водителем-экспедитором). Сейчас мужчина под арестом, он признал вину. Возбуждены уголовные дела по статьям 135 УК РФ («Развратные действия») и 134 УК РФ («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста»). В пресс-службе свердловского СКР от комментария отказались.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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