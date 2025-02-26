Водитель из Екатеринбурга занимался сексом в машине с 13-летней школьницей

В отношении 33-летнего жителя Екатеринбурга возбуждены уголовные дела о сексуальном насилии над ребенком. Мужчина занимался сексом с 13-летней школьницей, об этом URA.RU сообщил источник.
«Девочка живет в небольшом городке в Свердловской области, но летом гостила в Екатеринбурге у старшего брата. С мужчиной она познакомилась в telegram-канале, завязалась переписка. Однажды он предложил ей заняться сексом, девочка согласилась. В интимные отношения они вступили в его машине», — рассказал собеседник агентства.
Таких эпизодов было несколько, и все они происходили в микроавтобусе подозреваемого (он работает водителем-экспедитором). Сейчас мужчина под арестом, он признал вину. Возбуждены уголовные дела по статьям 135 УК РФ («Развратные действия») и 134 УК РФ («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста»). В пресс-службе свердловского СКР от комментария отказались.
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