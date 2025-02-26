Сенатор Клишас ответил половине России, поддержавшей смертную казнь

Сенатор Клишас: возвращение смертной казни в Россию невозможно
© Служба новостей «URA.RU»
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Текущее российское законодательство не позволит ввести радикальные меры наказания, считает Клишас
Текущее российское законодательство не позволит ввести радикальные меры наказания, считает Клишас Фото:

Возвращение смертной казни в Россию на данный момент — невозможно. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, комментируя итоги недавнего опроса ВЦИОМ. 

«Позиция по возврату к смертной казни не менялась. При действующей конституции это невозможно. Позиция Конституционного суда России по этому вопросу так же не менялась», — передает слова сенатора издание ТАСС.

В феврале 2025 года ВЦИОМ провели опрос, в котором выяснили отношение россиян к смертной казни. Каждый второй житель России выступает за законное лишение жизни в связи с преступлением. Политики неоднократно возвращаются к дискуссии о том, нужна ли высшая мера наказания в стране.

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Возвращение смертной казни в Россию на данный момент — невозможно. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, комментируя итоги недавнего опроса ВЦИОМ.  «Позиция по возврату к смертной казни не менялась. При действующей конституции это невозможно. Позиция Конституционного суда России по этому вопросу так же не менялась», — передает слова сенатора издание ТАСС. В феврале 2025 года ВЦИОМ провели опрос, в котором выяснили отношение россиян к смертной казни. Каждый второй житель России выступает за законное лишение жизни в связи с преступлением. Политики неоднократно возвращаются к дискуссии о том, нужна ли высшая мера наказания в стране.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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