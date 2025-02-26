Сенатор Клишас ответил половине России, поддержавшей смертную казнь

Возвращение смертной казни в Россию на данный момент — невозможно. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, комментируя итоги недавнего опроса ВЦИОМ.
«Позиция по возврату к смертной казни не менялась. При действующей конституции это невозможно. Позиция Конституционного суда России по этому вопросу так же не менялась», — передает слова сенатора издание ТАСС.
В феврале 2025 года ВЦИОМ провели опрос, в котором выяснили отношение россиян к смертной казни. Каждый второй житель России выступает за законное лишение жизни в связи с преступлением. Политики неоднократно возвращаются к дискуссии о том, нужна ли высшая мера наказания в стране.
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