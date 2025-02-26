Губернатор Куйвашев приготовил просьбы заму Мишустина, есть и про метро

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев хочет заручиться поддержкой вице-премьера РФ Виталия Савельева и главы Минтранса РФ Романа Старовойта по нескольким важным для региона проектам. В частности, по строительству метро в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник.
«С метро сложно, потому что с этим проектом не попасть ни в одну госпрограмму. При этом финансирование необходимо, речь о десятках миллиардов рублей», — говорит собеседник агентства. Другая тема для обсуждения — развитие проекта «Сухой порт», по которому региону необходимо провести целый комплекс больших мероприятий: по расширению дорог, строительству новых транспортно-логистических центров и других.
Старовойт и Савельев прилетели в Свердловскую область утром 26 февраля, чтобы проинспектировать площадку завода «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме. В феврале 2024 года президент Владимир Путин проводил здесь совещание по развитию высокоскоростных магистралей. Тогда же была достигнута договоренность, что электропоезда для новой ВСМ Москва — Санкт-Петербург (в перспективе ее протянут и до Екатеринбурга) будут собирать именно здесь. Сопровождал федеральных топ-чиновников не только Куйвашев, но и уральский полпред Артем Жога.
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