Краеведческий музей Троицка (Челябинская область) получил ценный экспонат — костюм, в котором народный артист РФ Сергей Безруков сыграл адвоката Федора Плевако для исторического детектива «Плевако». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства культуры региона.
«В фонд музея Троицка поступил костюм, использовавшийся в историческом детективе „Плевако“, главную роль в котором сыграл Сергей Безруков. Переданный костюм стал символом не только художественного оформления фильма, но и отражением духа времени, в котором жил и работал выдающийся адвокат Российской империи Федор Плевако», — отметили в пресс-службе.
Премьера кинокартины состоялась 20 ноября 2024 года. Презентацию первой серии провел сам Сергей Безруков. Оценить сериал приехал и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Съемки «Плевако» проходили в Троицке в августе 2023 года. Актер назвал этот город атмосферным и аутентичным, а жителей — добрыми и гостеприимными. Также Безруков поблагодарил главу региона за идею эпизодов в сериале.
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