В музей Троицка привезли костюм актера Безрукова из сериала «Плевако». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Фрагменты детектива с Безруковым снимали на улицах Троицка в 2023 году
Фрагменты детектива с Безруковым снимали на улицах Троицка в 2023 году Фото:

Краеведческий музей Троицка (Челябинская область) получил ценный экспонат — костюм, в котором народный артист РФ Сергей Безруков сыграл адвоката Федора Плевако для исторического детектива «Плевако». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства культуры региона.

«В фонд музея Троицка поступил костюм, использовавшийся в историческом детективе „Плевако“, главную роль в котором сыграл Сергей Безруков. Переданный костюм стал символом не только художественного оформления фильма, но и отражением духа времени, в котором жил и работал выдающийся адвокат Российской империи Федор Плевако», — отметили в пресс-службе.

Премьера кинокартины состоялась 20 ноября 2024 года. Презентацию первой серии провел сам Сергей Безруков. Оценить сериал приехал и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Съемки «Плевако» проходили в Троицке в августе 2023 года. Актер назвал этот город атмосферным и аутентичным, а жителей — добрыми и гостеприимными. Также Безруков поблагодарил главу региона за идею эпизодов в сериале.

Костюм станет частью постоянной выставки, посвященной культурному наследию региона и развитию исторического кино
Костюм станет частью постоянной выставки, посвященной культурному наследию региона и развитию исторического кино
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Краеведческий музей Троицка (Челябинская область) получил ценный экспонат — костюм, в котором народный артист РФ Сергей Безруков сыграл адвоката Федора Плевако для исторического детектива «Плевако». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства культуры региона. «В фонд музея Троицка поступил костюм, использовавшийся в историческом детективе „Плевако“, главную роль в котором сыграл Сергей Безруков. Переданный костюм стал символом не только художественного оформления фильма, но и отражением духа времени, в котором жил и работал выдающийся адвокат Российской империи Федор Плевако», — отметили в пресс-службе. Премьера кинокартины состоялась 20 ноября 2024 года. Презентацию первой серии провел сам Сергей Безруков. Оценить сериал приехал и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Съемки «Плевако» проходили в Троицке в августе 2023 года. Актер назвал этот город атмосферным и аутентичным, а жителей — добрыми и гостеприимными. Также Безруков поблагодарил главу региона за идею эпизодов в сериале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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